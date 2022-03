dnes 12:31 -

V Moldave nad Bodvou by mohol vzniknúť nový závod spoločnosti Rheinmetall. Vyrábať má podvozky a veže pre bojové vozidlá Lynx. Zároveň by išlo o hlavné centrum spoločnosti na Slovensku. Prácu by mohlo nájsť 150 ľudí, investícia predstavuje 30 miliónov eur.

Zástupcovia Rheinmetallu o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii. Nové centrum súvisí s ponukou spoločnosti v tendri Ministerstva obrany (MO) SR na dodávku 152 pásových bojových vozidiel.

Celková hodnota zákazky MO SR na pásovú techniku je 1,739 miliardy eur s DPH, z toho samotné vozidlá by mohli stáť 1,447 miliardy eur. Obstarávanie sa uskutoční formou vláda - vláda. Ponuky predložili štyri krajiny. Ide o Maďarsko, ktoré ponúklo práve nemecké vozidlo Lynx, Švédsko, Španielsko a Poľsko. Vyhodnotenie zaslaných ponúk má rezort predložiť kabinetu do konca júna 2022.