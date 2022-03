Súboj chladničky s televízorom: Dôvera v západný finančný systém je Putinov najväčší omyl

Zdroj: the conversation

Vedci študovali účinnosť predchádzajúcich sankcií z hľadiska ich ekonomického dopadu a toho, či dosahujú svoje politické ciele. Zistili, že na to, aby boli sankcie účinné, aspoň pokiaľ ide o ich ekonomický dopad, sú potrebné dve podmienky: musia byť multilaterálne, čo znamená, že zahŕňajú širokú koalíciu vlád a musia byť implementované krajinami, ktoré majú rozsiahle obchodné vzťahy s cieľovou krajinou.

V tomto smere vplyv veľmi silných sankcií poškodzuje Rusko už dnes a v nasledujúcich mesiacoch sa intenzita negatívneho dopadu podstatne zvýši. Pokiaľ budú krajiny ukladajúce sankcie, ako aj firmy a občania, ktorí budú znášať aj časť nákladov, ochotné ich akceptovať, pravdepodobne sa im podarí potrestať Putina za jeho agresiu voči Ukrajine.

Do arzenálu „zbraní“ Západu patria aj finančné zbrane. Sú pripravené na použitie v rozsahu, akým sa nikdy predtým nenasadili proti krajine veľkosti Ruska. Západ sa tým vzdáva niektorých princípov, ktoré ho definovali. Súčasťou tejto definície bol voľný pohyb tovaru cez hranice, fungujúci bankový systém a vlastnícke práva. Väčšina toho sa za posledné storočie považovala za motor svetového blahobytu. Platilo, že žiadnemu veľkému národu nebude odmietnutý prístup k týmto veciam, inak by finančný systém nebol finančným systémom. Zdá sa, že to tak chápal aj ruský prezident Vladimir Putin.



Obrovská vojnová truhlica Ruska

Za sedem rokov, odkedy Putin naposledy napadol Ukrajinu a anektoval Krym v roku 2014, ruská centrálna banka takmer zdvojnásobila svoju držbu cudzej meny a zahraničných dlhopisov či zlata. Vytvorila tak rezervu vo výške 630 miliárd USD, čo si ale vyžiadalo značné náklady na životnú úroveň bežných Rusov.



Bola to vojnová truhlica, ktorá by Rusku umožnila naďalej nakupovať tovar, ktorý sa dá kúpiť iba v cudzej mene, aj keď zákazníci v zámorí s ním odmietli obchodovať a dodávať mu túto menu. Bola to ruská poistka.



A hoci táto rezerva mohla byť uložená v Rusku, veľká časť z nej čakala v bankách v Spojenom kráľovstve, západnej Európe a USA pre ľahký prístup, keď bolo potrebné nakúpiť niečo na týchto trhoch. Nech už sú Putinove podozrenia voči Západu akékoľvek, zrejme sa spoliehal na to, že jeho finančný systém nebude vypnutý. Že sa to nestane národu veľkosti Ruska.



Poučenie z chyby Ruska

Západ 27. februára zmrazil majetok a možnosti cestovania vybraných oligarchov a ruských predstaviteľov, tak ako sa to očakávalo. Tiež, a to bolo menej očakávané, Západ odstavil po intenzívnom tlaku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších niektoré ruské banky od SWIFTu, čo je skratka pre Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu, ktorá spája tisíce finančných inštitúcií po celom svete. Je to obzvlášť pozoruhodné, pretože niektoré krajiny, najmä Nemecko a Taliansko, boli predtým proti tomuto kroku. Keď bol Irán v roku 2012 prvýkrát odrezaný od SWIFT-u, stratil polovicu svojich príjmov z vývozu ropy a 30 % svojho zahraničného obchodu.

A oveľa menej sa očakávalo, že sa zmrazia rezervy ruskej centrálnej banky uložené vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Kanade a USA. Išlo o stovky miliárd úspor legitímne uložených v zahraničných bankách na úschovu. Elina Ribakova, zástupkyňa hlavnej ekonómky Inštitútu medzinárodných financií, uviedla, že toto opatrenie bude mať dramatický vplyv na ruskú ekonomiku a bankový systém a povedie k „obrovskému hromadnému výberu z bánk“, výpredaju rubľov a „možno úplnému kolapsu ruskej ekonomiky a finančného systému“.

Tento krok prerušil puto dôvery, ktoré robí banku bankou. Rusko nemôže získať prístup k stovkám miliárd zahraničných dolárov, ktoré si usilovne odkladalo na nákup zásob a podporu rubľa na menových trhoch. A hoci je to efektívne, v takomto rozsahu sa to dá urobiť len raz. Napríklad taká Čína to vezme na vedomie a nebude bankám vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a USA zverovať viac zahraničných aktív, ako si môže dovoliť stratiť.

Zmrazovanie zahraničných rezerv sa uskutočnilo už predtým, ale len pre menej silné krajiny ako Irán, Afganistan a Venezuela. Toto je prvýkrát, čo sa to stalo členovi G20 alebo Bezpečnostnej rady OSN.



Súboj chladničky s televízorom

Rubeľ sa prepadol o 40 %. Ruská centrálna banka, ktorá stratila prístup k cudzej mene, ktorú by potrebovala na podporu rubľa na trhu, sa pokúsila zastaviť negatívny proces viac ako zdvojnásobením svojej kľúčovej úrokovej sadzby, zvýšila ju z 9,5 na 20 % .



Rusi už nedokázali z krajiny posielať peniaze do zahraničia, prestali sa cudzincom vyplácať úroky z vládneho dlhu a od každej ruskej firmy, ktorá zarába doláre, sa požaduje, aby odovzdala 80 % z nich výmenou za ruble. Pre obyčajných Rusov je tu „súboj chladničky s televízorom,“ ostrý kontrast medzi realitou každodenného života a tvrdeniami štátnych médií. Až donedávna ruská televízia ani nepoužívala slovo „vojna“ (hoci sa už objavuje). V televíznom vysielaní sa Rusom hovorilo, že tieto veci sú normálne. Ale ruské chladničky, bankomaty a ich zablokované účty Visa, Mastercard a ApplePay im hovoria niečo celkom iné. Od kúpy práčky až po získanie hypotéky zrazu všetko veľmi zdraželo, alebo sa stalo nedostupným. Oficiálne prieskumy verejnej mienky však ukazujú podporu verejnosti pre „špeciálnu vojenskú operáciu“. Televízia využíva realitu nedostatku a zvyšovania cien na útoky na Západ, že je protiruský.



Zásah na tie najcitlivejšie miesta

Nech už si obyčajní Rusi o vojne myslia čokoľvek, vplyv bezprecedentných sankcií Západu na ruskú elitu bude pravdepodobne mať oveľa väčšiu váhu. Oligarchovia, ktorí už nie sú schopní cestovať, pristupovať k svojim offshore úsporám alebo platiť školné pre svoje deti v zahraničí, majú aspoň potenciál uplatniť svoj vplyv.



Posledným spôsobom, ako môže finančné embargo uspieť, je vyhladovanie Ruska od devíz do bodu, keď si nebude môcť kúpiť náhradné diely pre svoju armádu, ani počítačové čipy a iné materiály potrebné na výrobu týchto dielov. S najväčšou pravdepodobnosťou nič z toho nebude fungovať rýchlo, ale šanca, že si Rusko podrobí Ukrajinu, neumožní Západu stiahnuť sankcie bez toho, aby stratilo svoju tvár. Globálny finančný systém sa zmenil, keď Západ 27. februára urobil niečo, čo bolo doteraz nemysliteľné. Bolo by náročné nájsť cestu späť.