Svetové ekonomické fórum zmrazuje všetky vzťahy s ruskými subjektmi

dnes 16:01 -

Svetové ekonomické fórum (WEF) zmrazuje všetky vzťahy s ruskými subjektmi. A nedovolí nikomu zo sankčného zoznamu zúčastniť sa na každoročnom stretnutí elít v Davose. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry AFP.

"Po odsúdení pokračujúceho ruského útoku na Ukrajinu sa fórum riadi medzinárodnými sankciami a rýchlo sa vyvíjajúcou situáciou," uviedlo WEF v stredu pre AFP s tým, že zmrazuje všetky svoje vzťahy s ruskými subjektmi a nezapojí žiadnych sankcionovaných jednotlivcov ani inštitúcie do svojich aktivít vrátane výročného stretnutia v Davose.

Svet pobúrila invázia Ruska na Ukrajinu, v dôsledku ktorej za necelé dva týždne ušlo do susedných krajín takmer 2,2 milióna ľudí.

Západ reagoval zavedením sankcií, pričom USA zakázali aj dovoz ruskej ropy, čo je jedna z najväčších ekonomických zbraní proti Moskve.

WEF zvyčajne organizuje svoje každoročné stretnutie svetovej politickej a podnikateľskej elity v luxusnom švajčiarskom letovisku Davos v januári, ale tohtoročné zasadanie bolo odložené na 22. až 26. mája pre obavy z variantu omikron nového koronavírusu.

V minulosti sa na tomto podujatí zúčastňovali aj ruskí politici, podnikatelia a oligarchovia. Teraz je tomu však koniec.

Medzi tými, na ktorých boli za inváziu na Ukrajinu uvalené sankcie, je aj samotný prezident Vladimir Putin, ktorý sa v minulosti zúčastnil na niekoľkých stretnutiach v Davose. Aj po anexii ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014 bol Putin stále medzi pozvanými, ale rozhodol sa neprísť.

Zakladateľ WEF Klaus Schwab vtedy povedal, že podujatie by mohlo „prispieť k výstavbe mosta“.

Keď sa v pandemickom roku 2021 fórum z hygienických dôvodov konalo virtuálne a vzťahy Moskvy so Západom sa zhoršovali, Putin vystúpil s videopríhovorom. Schwab vo svojom úvodnom vystúpení vlani zdôraznil, že je „nevyhnutné“ vypočuť si ho.

„Dokonca, a najmä v časoch charakterizovaných rozdielmi, spormi a protestmi je konštruktívny a čestný dialóg na riešenie spoločných problémov lepší ako izolácia a polarizácia,“ povedal vtedy zakladateľ WEF.

Putin na stretnutí v roku 2021 hovoril, že Moskva sa na poslednú chvíľu dohodla na predĺžení zmluvy New Start so Spojenými štátmi o znížení jadrových arzenálov a označil to za „krok správnym smerom“. V minuloročnom prejave varoval, že neschopnosť a neochota nájsť riešenia problémov viedla v 20. storočí ku katastrofe v podobe druhej svetovej vojny.

„Samozrejme, že takýto vyhrotený globálny konflikt je z princípu nemožný. To je to, do čoho vkladám svoje nádeje, pretože to by bol koniec ľudstva,“ povedal vlani.

Ale tento rok, sotva pár dní po invázii na Ukrajinu, Putin nariadil uviesť jadrové sily svojej krajiny do stavu vysokej pohotovosti.