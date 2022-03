ZSSK zavádza mimoriadne evakuačné vlaky z Čopu, budú premávať denne

dnes 11:16 -

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza mimoriadne evakuačné vlaky z ukrajinského mesta Čop, ktoré budú premávať denne. TASR o tom informoval v stredu hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

ZSSK na základe dohody s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR a Ministerstvom vnútra (MV) SR zavádza od stredy na prepravu utečencov z Ukrajiny mimoriadny osobný vlak, ktorý by mal odchádzať z Čopu o 10.35 h a do Košíc má doraziť o 13.00 h. V úseku Čierna nad Tisou – Košice nebude vlak zastavovať na zastávkach a v staniciach. "Tento vlak bude vedený denne do odvolania a obdobne vlaky Čierna nad Tisou – Košice budú vedené denne v zmysle platného cestovného poriadku," priblížil Kováč.

V prípade, že nebudú vedené mimoriadne humanitárne vlaky z Českej republiky, bude ZSSK zavádzať v úseku Čop – Košice regionálny rýchlik, ktorý z Čopu vyráža o 15.50 h a do Košíc má plánovaný príchod o 18.13 h. Tento vlak je v súčasnosti vedený len v úseku Čierna nad Tisou – Košice.

ZSSK zároveň dočasne ruší v celej trase bez náhrady až do odvolania regionálny rýchlik, ktorý štartuje z Košíc o 9.08 h a do Čopu by mal doraziť o 11.00 h. Rovnako tak aj vlak v opačnom smere, ktorý odchádza z Čopu o 19.06 h a do Košíc má plánovaný príchod o 21.33 h. Naďalej budú zrušené vlaky Os 8862 v úseku Čierna nad Tisou – Čop a vlak Os 8863 v úseku Čop – Čierna nad Tisou do odvolania.

Železničná spoločnosť už v priebehu minulého týždňa posilnila aj vybrané spoje, o ktoré prejavili záujem utečenci z Ukrajiny. Ide o vlaky EuroNight (EN) 442/443 (Košice – Praha), ktoré boli posilnené o dva vozne druhej triedy, R 614/615 (Humenné – Bratislava, hlavná stanica), posilnené o jeden vozeň druhej triedy a EN 476/477 (Budapešť – Břeclav) posilnený o jeden vozeň druhej triedy. "Okrem toho sú operatívne podľa situácie posilňované aj vybrané vlaky kategórie REX (regionálny expres, pozn. TASR) na linke Humenné – Košice, ako aj rýchliky Košice – Bratislava hl. st.," dodal Kováč.

ZSSK zároveň pripravila špeciálnu podstránku, na ktorej ukrajinskí občania nájdu všetky potrebné informácie o preprave vlakmi ZSSK vo svojom rodnom jazyku (https://www.zssk.sk/ukrajina/).