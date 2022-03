Napriek vojne chce Ukrajina svoje dlhy splácať načas a v plnej miere

dnes 20:31 -

Ukrajina bude naďalej splácať svoje dlhy načas a v plnom rozsahu, napriek ruskej invázii. Uviedlo to v utorok ukrajinské ministerstvo financií. Krajinu do veľkej miery podporili financie od spojencov a medzinárodných inštitúcií, ktoré po útoku Ruska koncom februára poskytli Ukrajine pomoc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

"Aj za týchto mimoriadnych podmienok pokračujeme v dodržiavaní svojich záväzkov," uviedlo ministerstvo pre Reuters. Za prvé dva mesiace tohto roka splatila Ukrajina v rámci externých záväzkov takmer 698 miliónov USD (640,84 milióna eur). Od marca do konca roka musí splatiť ďalších 3,7 miliardy USD, z toho najvyššia suma pripadá na september (1,73 miliardy USD). Druhá najvyššia položka čaká Kyjev v máji, keď má uhradiť 499 miliónov USD.

Ukrajina očakáva, že od Európskej únie dostane tento týždeň 300 miliónov eur a ďalších 350 miliónov USD by mala získať od Svetovej banky. Vláda USA už minulý mesiac ponúkla Kyjevu úverové garancie v hodnote 1 miliardy USD.

Ďalšie financie by mali prísť od Medzinárodného menového fondu (MMF). Fond informoval, že jeho rada by v najbližších dňoch mala prerokovať žiadosť Ukrajiny na núdzové financovanie v objeme 1,4 miliardy USD. Ukrajina má okrem toho k dispozícii ešte súčasný program o pohotovostnej pôžičke, v rámci ktorého môže do konca júna vyčerpať 2,2 miliardy USD.