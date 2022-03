Ukrajinské vojnové dlhopisy: Americké korene silného finančného a propagandistického nástroja

Zdroj: the conversation

Ukrajina zúfalo hľadá peniaze. A ako sa hovorí, sloboda nie je zadarmo. Ukrajinské ministerstvo financií, ktoré sa v tejto chvíli snaží financovať obranu národa pred masívnou ruskou inváziou, by určite súhlasilo. To je jeden z dôvodov, prečo ukrajinská vláda nedávno vzala do rúk príručku 20. storočia a začala s vydaním vojnových dlhopisov. Ukrajina doteraz získala 8,1 miliardy hrivien (270 miliónov USD) predajom vojnových dlhopisov, ktoré sľubujú úrok 11 %.



Tento koncept má hlboké korene, ktoré siahajú ešte pred dve svetové vojny.



Historicky národy financovali vojnové operácie rôznymi spôsobmi, od vojnových daní až po predaj lupu, či prijímanie pôžičiek. Pred napoleonskou érou však Briti prijali strategickejší proces vydávania „konzolového“ dlhu ako prostriedku na požičiavanie si vojnových prostriedkov, zvyčajne od väčších finančných inštitúcií.



Počas občianskej vojny v USA zašiel minister financií Salmon P. Chase ešte o krok ďalej. S cieľom širšie rozložiť vládny vojnový dlh, naverboval domácu armádu predajcov dlhopisov. Ich cieľom bolo presvedčiť jednotlivých občanov, aby si kupovali dlhopisy ako osobnú investíciu.



Išlo o relatívne jednoduchý finančný obchod: vláda by peniaze použila na pokračovanie vojny, zatiaľ čo občan by dostal cenný papier, dlhopis vydaný ministerstvom financií. Akonáhle dlhopis zmaturuje, vláda prisľúbila splatiť istinu aj s úrokom s očakávanými výnosmi 5 až 7 %. Je neuveriteľné, že Lincolnova administratíva týmto novým predajným prístupom získala viac ako 2 miliardy dolárov, čo je v dnešných dolároch približne 37 miliárd.



Bohužiaľ, keďže hodnota dlhopisov kolísala, pomalý povojnový ekonomický rast znížil veľkú časť skutočnej návratnosti pre investorov.



Dlhopisy ako propaganda

V predvečer americkej účasti v 1. svetovej vojne ministerstvo financií pridalo dôležitý nový prvok do svojich operácií financovania dlhopisov. Minister financií William G. McAdoo vyčítal svojmu predchodcovi, že obmedzil predaj na finančnú motiváciu, namiesto toho, aby využíval viac politickú alebo emocionálnu motiváciu. Program prvej svetovej vojny sa tak stal všadeprítomnou, totálne propagandistickou operáciou pre vojnové úsilie USA. Z dlhopisov sa stali „Liberty Bonds“ a predajcovia ministerstva financií sa stali „štvorminútovými mužmi“, ktorí boli trénovaní na to, aby sa odprezentovali v miestnych kinách počas štandardnej štvorminútovej prestávky medzi prehadzovaním kotúčov celovečerných filmov.



Finančná motivácia s predpokladanými výnosmi v rozmedzí od 3do 4 % bola stále dôležitou súčasťou úsilia. Tentoraz sa však do centra pozornosti dostali aspekty propagandy.







Výbor pre verejné informácie, domáca propagandistická agentúra Wilsonovej administratívy, zorganizoval štyri celoštátne akcie Liberty Loan, ktoré nasýtili občanov vlasteneckými výzvami a obrazmi. Pre Georgea Creela, šéfa agentúry, toto úsilie nebolo ničím menším ako rovnako dôležitým bojom, ako tým, ktorý prebiehal na bojisku. Iniciatíva vyzbierala viac ako 21 miliárd dolárov, súčasných 393 miliárd. Pokiaľ ide o ich schopnosť vyvolať vojnovú mentalitu na domácom fronte, tieto snahy sa ukázali ako všeobecnosti úspešné.



Žiaľ, príliš často sa uchýlili k priamemu nátlaku. Občania, ktorí si nemohli dovoliť dlhopisy, boli často označovaní za zradcov. Vo vidieckych oblastiach takíto ľudia mali za noc natretú stodolu alebo dom žltou farbou na znak zrady. Iní boli nútení kupovať dlhopisy proti svojej vôli. Verejná hanba bola natoľko intenzívna, že niektorí Američania sa dokonca osobne zadlžili, len aby ich bolo vidieť, ako kupujú Liberty Bond.



Podpora vlastenectva bez nátlaku

O generáciu neskôr minister financií Henry F. Morgenthau Jr. odsúdil nepríjemné spomienky na nátlakový program Liberty Bond.

Keď sa Spojené štáty opäť pripravovali na svetovú vojnu, predstavili láskavejšiu a jemnejšiu operáciu vojnového financovania. Na rozdiel od svojho bezprostredného predchodcu bol nový program založený na presviedčaní, nie na nátlaku alebo zahanbovaní. Produktom už neboli Liberty Bondy, ale umiernenejšie označované dlhopisy, Defense Bonds, hoci po Pearl Harbor sa z nich stali War Bonds. A ich primárnym symbolom sa stala socha Daniela Chestera Frencha Minute Man, populárna reprezentácia ľudí, ktorí sa podieľajú na mobilizácii pre vojnu.



Napriek tomu bola dvojitá misia operácie McAdoo z prvej svetovej vojny stále prítomná. Na jednej strane to bol finančný podnik. Vznikajúca vojna by bola pre Spojené štáty určite mimoriadne drahá, a tak rozdelením vojnového dlhu medzi milióny občianskych investorov by hospodárstvo krajiny stálo na zdravších základoch.



Na druhej strane to bolo tiež vnútorne propagandistické. Na predaj vojnových dlhopisov upozorňovalo nespočetné množstvo plagátov, billboardov, reklám a rozhlasových spotov ako neúnavný prostriedok domáceho presviedčania v mene vojny. „Nenapadá mi žiaden iný spôsob,“ poznamenal Morgenthau, „v ktorom by sa toľko ľudí mohlo stať partnermi svojej vlády pri riešení tejto núdzovej situácie. Účelom štátnej pokladnice je získavať peniaze na národnú obranu metódami, ktoré posilňujú národnú morálku.“



Tento dvojitý prístup bol podľa takmer všetkých štandardov úspešný a viedol k viac ako 185 miliardám dolárov v tržbách, v súčasnej hodnote asi 2,9 bilióna dolárov.



Vojnové dlhopisy Ukrajiny

Dnes sa ukrajinská operácia s vojnovými dlhopismi stále rozvíja, no jednoznačne zdedila veľkú časť tejto histórie.



Ako každá iniciatíva amerických vojnových dlhopisov od občianskej vojny je to najočividnejšie finančné usporiadanie, ktoré umožňuje investorom požičiavať peniaze na vojnové úsilie výmenou za prípadný výnos. Samozrejme za predpokladu, že emitent dlhopisov skončí na strane víťaza. Do tohto úsilia sú dokonca zapojené isté propagandistické prvky, už len preto, že predaj vojnových dlhopisov Ukrajiny bol oznámený na Twitteri a vyvolal množstvo nadšených otázok.



Napriek tomu sa zdá, že operácia je zatiaľ obmedzená na väčších investorov, ako sú banky a investičné firmy. Ak sa Ukrajinci zamerajú na individuálnych investorov, domácich aj medzinárodných, môžu nájsť oveľa viac kupcov. Investícia do toho, čo mnohí považujú za ušľachtilý odpor, by pravdepodobne zarezonovala naprieč celým slobodným svetom.