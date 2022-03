Rusko varuje pred ropou za 300 dolárov a hrozí odstavením európskeho plynu

Zdroj: CNBC

Príjmy z ruskej ropy a plynu zodpovedajú približne 43 % federálneho rozpočtu Kremľa v rokoch 2011 až 2020, čo poukazuje na to, že fosílne palivá zohrávajú pre ruskú vládu ústrednú úlohu.

USA zvažujú, či zavedú zákaz vývozu ropy a plynu z Ruska ako spôsob potrestania Moskvy. Zdá sa však, že Nemecko, Holandsko a Spojené kráľovstvo ustupujú od koordinovaného západného embarga na ruský vývoz energie. Energetickí analytici varovali, že zákaz ruskej ropy a plynu by mal vážne otriasol energetickými trhmi a svetovou ekonomikou.



„Je úplne jasné, že odmietnutie ruskej ropy by viedlo ku katastrofálnym následkom pre globálny trh,” povedal v pondelok v prejave v štátnej televízii ruský vicepremiér Alexander Novak. „Nárast cien by bol nepredvídateľný. Bolo by to 300 dolárov za barel, ak nie viac.”



Novak tiež citoval minulomesačné rozhodnutie Nemecka zastaviť certifikáciu veľmi sporného plynovodu Nord Stream 2 a uviedol: „Máme plné právo prijať zodpovedajúce rozhodnutie a uvaliť embargo na čerpanie plynu cez plynovod Nord Stream 1. Zatiaľ takéto rozhodnutie neprijímame,” povedal Novak. Ale k tomu nás tlačia európski politici svojimi vyhláseniami a obvineniami voči Rusku. Európski politici musia úprimne varovať svojich občanov a spotrebiteľov, čo môžu očakávať,“ povedal Novak. „Ak chcete odmietnuť dodávky energie z Ruska, pokračujte. Sme na to pripravení. Vieme, kam by sme mohli presmerovať objemy,“ dodal bez poskytnutia ďalších podrobností.



Rusko je tretím najväčším svetovým producentom ropy za USA a Saudskou Arábiou a najväčším svetovým exportérom ropy na svetové trhy. Je tiež významným producentom a vývozcom zemného plynu.



Ceny ropy v pondelok vyleteli na 14-ročné maximá, keď sa účastníci energetického trhu zamerali na perspektívu úplných sankcií na ruský export energie. Medzinárodné štandardné futures na ropu Brent vzrástli v utorok ráno v Londýne o 2,1 % na 125,75 USD za barel, zatiaľ čo americké futures na West Texas Intermediate posilnili o 2 % na 121,83 USD.