Eurokomisia ponúka usmernenia,ako znížiť závislosť od ruského plynu do roku 2030

Plán s názvom REPowerEU, ktorý Európska komisia (EK) načrtla v utorok v Štrasburgu, ponúka núdzové opatrenia týkajúce sa cien energií a skladovania plynu a má ambície odstrániť závislosť členských krajín EÚ od ruského plynu najneskôr do roku 2030. Informuje spravodajca TASR.

Komisia pripomenula, že jej súbor nástrojov pre ceny energie z októbra 2021 pomohol členským štátom zmierniť vplyv vysokých cien na spotrebiteľov a zostáva dôležitým rámcom pre vnútroštátne opatrenia.

V dodatočných usmerneniach zverejnených v utorok EK potvrdzuje možnosť regulovať ceny za výnimočných okolností a stanovuje, ako môžu členské štáty prerozdeliť spotrebiteľom príjmy z vysokých ziskov energetického sektora a obchodovania s emisiami.

Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc tiež ponúkajú členským štátom možnosti poskytnúť krátkodobú podporu spoločnostiam postihnutým vysokými cenami energie a pomôcť znížiť ich vystavenie kolísaniu cien energií v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Po konzultácii o zmenách a doplneniach usmernení o štátnej pomoci systému obchodovania s emisiami bude EK konzultovať s členskými štátmi aj potreby a rozsah nového dočasného krízového rámca štátnej pomoci na poskytovanie pomoci firmám postihnutým krízou, najmä tým, ktoré čelia vysokým nákladom na energiu.

Komisia má v úmysle predložiť do apríla legislatívny návrh, podľa ktorého by sa podzemné zásobníky plynu v celej EÚ mali naplniť aspoň na 90 % ich kapacity do 1. októbra každého roka. Návrh by zahŕňal monitorovanie a presadzovanie úrovní plnenia a staval by na dohodách o solidarite medzi členskými štátmi.

Exekutíva EÚ zároveň pokračuje vo vyšetrovaní trhu s plynom v reakcii na obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže zo strany prevádzkovateľov, najmä spoločnosti Gazprom.

S cieľom riešiť prudko rastúce ceny energií EK preskúma všetky možnosti núdzových opatrení na obmedzenie šírenia vplyvu vyšších cien plynu na ceny elektriny. Posúdi tiež možnosti optimalizácie dizajnu trhu s elektrinou, pričom zohľadní záverečnú správu Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a ďalšie príspevky o výhodách a nevýhodách alternatívnych mechanizmov stanovovania cien s cieľom udržať elektrinu cenovo dostupnú a bez prerušenia dodávok.

Postupné zrušenie závislosti EÚ od fosílnych palív z Ruska sa dá urobiť ešte pred rokom 2030. Na tento účel eurokomisia navrhla vypracovať plán REPowerEU, ktorý zvýši odolnosť energetického systému v celej Únii, čo bude založené na dvoch pilieroch. Prvým je diverzifikácia dodávok plynu prostredníctvom vyšších dovozov skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynovodov od neruských dodávateľov a väčšie objemy výroby a dovozu biometánu a obnoviteľného vodíka. Druhým pilierom je rýchlejšie znižovanie spotreby fosílnych palív v domácnostiach, budovách, priemysle a energetickom systéme, a to zvýšením energetickej účinnosti, zvýšením obnoviteľných zdrojov a elektrifikácie a riešením problémov v infraštruktúre.

Komisia spresnila, že úplná implementácia balíka návrhov "Fit for 55" by už do roku 2030 znížila ročnú spotrebu fosílnych plynov Únie o 30 %, čo zodpovedá 100 miliardám kubických metrov.

Opatreniami v pláne REPowerEU by sa mohli postupne odstrániť aspoň 155 miliárd m3 využívaného fosílneho plynu, čo zodpovedá objemu dovezenému z Ruska v roku 2021. Takmer dve tretiny tohto zníženia možno dosiahnuť do jedného roka, čím sa ukončí nadmerná závislosť EÚ od jedného dodávateľa.