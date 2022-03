REPowerEU: Plán, ktorý má znížiť závislosť Únie od ruského plynu do konca roka

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP

dnes 16:31 -

Plán EK načrtáva sériu opatrení v reakcii na rastúce ceny energií v Európe a na doplnenie zásob plynu na budúcu zimu. Európa už niekoľko mesiacov čelí zvýšeným cenám energií, no teraz problém z dôvodu vojny na Ukrajine zhoršuje neistota v dodávkach.



Cieľom REPowerEU je diverzifikovať dodávky plynu, urýchliť zavádzanie obnoviteľných plynov a nahradiť zemný plyn vo vykurovaní a pri výrobe elektriny. To môže do konca tohto roka znížiť dopyt EÚ po ruskom plyne o dve tretiny.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla, že EÚ sa musí stať nezávislou od ruskej ropy, uhlia a plynu. "Nemôžeme sa spoliehať na dodávateľa, ktorý nás vyslovene ohrozuje. Musíme konať hneď, aby sme zmiernili vplyv rastúcich cien energií, diverzifikovali naše dodávky plynu na budúcu zimu a urýchlili prechod na čistú energiu," vysvetlila. Podľa jej slov čím rýchlejšie prejde Únia na obnoviteľné zdroje a vodík v kombinácii s vyššou energetickou účinnosťou, tým rýchlejšie bude skutočne nezávislá a ovládne svoj energetický systém.



Von der Leyenová spresnila, že koncom tohto týždňa bude diskutovať o pláne EK s európskymi lídrami na mimoriadnom samite EÚ vo Versailles pri Paríži a hneď potom začne jej tím pracovať na urýchlenej implementácii REPowerEU.



Výkonný podpredseda EK pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans dodal, že nastal čas, aby EÚ riešila svoju zraniteľnosť a rýchlo sa stala nezávislejšou pri prijímaní rozhodnutí v oblasti energie.



"Vrhnime sa na obnoviteľnú energiu rýchlosťou blesku. Obnoviteľné zdroje energie sú lacným, čistým a potenciálne nekonečným zdrojom energie a namiesto financovania priemyslu fosílnych palív inde vytvárajú pracovné miesta tu. Putinova vojna na Ukrajine demonštruje naliehavú potrebu urýchliť náš prechod na čistú energiu." odkázal.



V podobnom duchu sa vyjadrila aj eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová, keď povedala, že ruská invázia na Ukrajinu zhoršila situáciu v oblasti bezpečnosti dodávok a vyhnala ceny energie na bezprecedentnú úroveň. Spresnila, že na zostávajúce týždne tejto zimy má Európa dostatočné množstvo plynu, ale musí urýchlene doplniť zásoby na budúci rok. Aj preto podľa jej slov eurokomisia navrhne, aby sa do 1. októbra zásoby plynu v EÚ zaplnili aspoň na 90 %.



"Načrtli sme tiež cenovú reguláciu, štátnu pomoc a daňové opatrenia na ochranu európskych domácností a podnikov pred vplyvom výnimočne vysokých cien energií," uviedla komisárka.



Predstavitelia EÚ tvrdia, že po ruskej invázii na Ukrajinu dôvody na rýchly prechod na čistú energiu sú oveľa silnejšie a jasnejšie ako kedykoľvek predtým. EÚ dováža 90 % svojej spotreby plynu, pričom Rusko zabezpečuje približne 45 % tohto dovozu, a to na rôznych úrovniach v jednotlivých členských štátoch Únie. Rusko zároveň zabezpečuje okolo 25 % dovozu ropy a 45 % dovozu uhlia.