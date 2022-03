dnes 13:46 -

Ekonomiku SR v závere roka 2021 ťahal nahor stále najmä domáci dopyt napriek delta vlne pandémie nového koronavírusu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o hrubom domácom produkte (HDP), ktoré zverejnil v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"V závere roka navyše popandemické zotavovanie znova narušila aj pomerne silná delta vlna pandémie. Jej negatívne ekonomické dopady však boli predsa len miernejšie ako v predchádzajúcich vlnách pandémie," priblížil.

Ekonomika podľa neho takisto ťažila z čiastočného uvoľnenia úzkych hrdiel v globálnych dodávateľských reťazcoch, čo pomohlo znova reštartovať najmä automobilový priemysel, hoci jeho produkcia sa stále ešte nevrátila na "bežné" úrovne.

"Posledné dni sa zvýraznili geopolitické riziká, ktoré by mali negatívne vplývať i na rast slovenskej ekonomiky počas zbytku roka. Ekonomické oživenie by mali naďalej spomaľovať i úzke hrdlá v globálnych dodávateľských reťazcoch. Očakávame síce, že tie sa budú v priebehu roka postupne uvoľňovať, naplno však neodznejú ani do konca roka. Navyše, konflikt na Ukrajine a z toho plynúce sankcie môžu narušiť niektoré ďalšie toky dodávok," upozornil.

Situácia na Ukrajine a jej ekonomické dôsledky sa podľa neho menia zo dňa na deň. "Predbežne očakávame, že z ekonomického rastu na Slovensku by mohla ubrať približne jeden percentuálny bod, teda slovenská ekonomika by mohla zaznamenať rast okolo 2,5 %. Avšak len za predpokladu, že aktuálny rozsah sankcií sa nebude ďalej sprísňovať a dodávky surovín z Ruska smerom na Slovensko ostanú zachované. V prípade zastavenia dodávok surovín z Ruska by slovenskú ekonomiku najskôr tento rok uvrhlo až do ľahkej recesie," dodal Koršňák.

Aj podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka bola výkonnosť SR v poslednom kvartáli 2021 ťahaná domácim dopytom, avšak menej výrazne než sa predpokladalo. Pozitívne vplývala najmä spotreba domácností, i keď bola obmedzovaná prijatými opatreniami. Na medziročnú výkonnosť však vplývala nízka báza z 4. štvrťroka 2020. "Nad očakávania tiež vzrástla aj spotreba vlády, kde môžeme predpokladať výraznejšiu intervenciu kvôli zhoršujúcej sa ďalšej vlne koronavírusu," uviedol.

"Súčasný vyostrený konflikt na Ukrajine spolu s uvalenými sankciami a tlakmi v dodávateľských reťazcoch spomalí ekonomické oživenie po pandemickej kríze. To prinesie spomalenie ekonomického rastu a zvýšenú infláciu. Celkové dopady však budú ešte závisieť od ďalšieho vývoja konfliktu a konečného usporiadania vzťahov medzi Západom a Ruskom," doplnil Horňák.

ŠÚ SR v utorok informoval, že ekonomika SR vzrástla v závere minulého roka o 1,4 % a za celý rok 2021 o tri percentá. Straty z prvého roka pandémie nového koronavírusu (2020) však nezmazala.