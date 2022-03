dnes 16:16 -

Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "Bioplynová stanica v Jelšave začala biometán vtláčať do distribučnej siete SPP", vydanej o 12.21 h, opravili titulok. Správne má byť:"Bioplynová stanica v Jelšave začala biometán vtláčať do distribučnej siete SPP - D"a v 1. odseku 1. vetu: "Bioplynová stanica (BPS) v Jelšave v okrese Revúca začala po niekoľkoročných prípravách ako prvá na Slovensku vtláčať biometán do distribučnej siete Slovenského plynárenského priemyslu (SPP)."správne má byť:"Bioplynová stanica (BPS) v Jelšave v okrese Revúca začala po niekoľkoročných prípravách ako prvá na Slovensku vtláčať biometán do distribučnej siete SPP - distribúcia (SPP - D)."Za chybu sa ospravedlňujeme.

Nasleduje opravené znenie:

Bioplynová stanica v Jelšave začala biometán vtláčať do distribučnej siete SPP - D

Jelšava 7. marca (TASR) – Bioplynová stanica (BPS) v Jelšave v okrese Revúca začala po niekoľkoročných prípravách ako prvá na Slovensku vtláčať biometán do distribučnej siete SPP - distribúcia (SPP - D). Aktuálne sa uskutočňuje kolaudačné konanie technologického procesu, následne prejde jelšavská BPS zo skúšobnej do trvalej prevádzky. TASR o tom za BPS Jelšava informovala Anna Pribolová.

Skúšobná prevádzka jelšavskej BPS bola spustená v novembri minulého roka, nevyhnutná bola z dôvodu odskúšania technológie, ktorá je na Slovensku v danej podobe použitá prvýkrát. "Testovala sa z hľadiska jej funkčnosti, kompatibility a vzájomnej diaľkovej komunikácie so systémom kontroly množstva a kvality vtláčaného biometánu. Táto je priamo napojená na dispečing distribučnej spoločnosti," vysvetlila Pribolová.

BPS v Jelšave prevádzkuje spoločnosť PM, ktorá svoju kapacitu rozšírila o technologické zariadenie na úpravu bioplynu, ktorej výsledným produktom je biometán. Stanica vyrába biometán i z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je možné spracovávať bez hygienizácie, prevádzkovateľ však chce v tomto roku začať používať aj ostatný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Na tento účel preto buduje potrebné hygienizačné zariadenie.

"Túto úpravu má stanica projekčne zakomponovanú vo svojom výrobnom procese a na hygienizáciu bude používať teplo získané z vlastného technologického procesu výroby. Tento postup zaručuje dodržanie hygienických nárokov na digestát," dodala Pribolová.

Na Slovensku bolo doposiaľ postavených 108 BPS vyrábajúcich elektrickú energiu a teplo, no po rozšírení by mohli vyrábať i biometán. Podľa Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA) Slovensko v počte BPS za okolitými štátmi zaostáva a výrazne je pozadu aj s transformáciou bioplynu na biometán. Využitie biometánu bude navyše podľa SBA potrebné pre splnenie emisných cieľov Európskej únie, ku ktorým sa Slovenská republika v minulosti zaviazala.

"Zloženie biometánu je takmer identické so zemným plynom, ale na rozdiel od tohto fosílneho paliva sa vyrába z lokálnych obnoviteľných surovín alebo priamo z odpadov a jeho výroba je tak trvalo udržateľná. Výstupnou surovinou z BPS je aj digestát, ktorý sa využíva ako sekundárny zdroj živín pre poľnohospodársku pôdu a uzatvára tak kolobeh živín, ktoré sa znova dostávajú do pôdy," vysvetlil podpredseda SBA Ľubor Drienovský.