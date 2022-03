Hotelieri sú pripravení naďalej pomáhať, žiadajú však vládu o jasný plán

dnes 10:46 -

Hotelieri združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) sú pripravení naďalej pomáhať ukrajinským obyvateľom s ubytovaním. Vládu však vyzývajú na súčinnosť, žiadajú o koordináciu a jasný plán.

Hotelieri podľa prezidenta AHRS Mareka Harbuľáka na situáciu zareagovali prakticky ihneď. Celkovo doposiaľ vyčlenili približne 1500 lôžok a stav kapacít aktualizujú. "V tomto smere však akútne chýba zastrešenie a koordinácia celého procesu ubytovania zo strany štátu," podotkol.

Proces by podľa neho zefektívnilo a urýchlilo oficiálne a jednotné call centrum s databázou a aktualizovanými údajmi o kapacitách a ich dostupnosti, ktoré by okamžite vedelo zabezpečovať ubytovanie aj pre väčšie skupiny ľudí a vo všetkých ubytovacích zariadeniach – či už ide o hotely, penzióny alebo ubytovne samospráv.

Asociácia upozorňuje, že sa treba pripraviť aj na scenár, ak by ľudí na hraniciach začalo pribúdať. "Hotely a penzióny pomáhajú a chcú pomáhať aj naďalej, bez ohľadu na to, či im s tým štát pomôže. Zatiaľ poskytujeme predovšetkým krátkodobé ubytovanie či prenocovanie – väčšina ľudí totiž pokračovala v ceste za svojimi príbuznými do zahraničia. Vo väčšom počte však budú už čoskoro prichádzať aj ľudia, ktorí budú potrebovať dlhodobé ubytovanie, keďže nebudú mať kam a za kým ísť. Bez zásadnej súčinnosti a koordinácie so štátom bude náročné túto situáciu zvládnuť," zdôraznil Harbuľák.

Zároveň uistil, že hotely a penzióny sú schopné svoje ubytovacie kapacity v prípade potreby zvýšiť, ale potrebujú jasnú informáciu od štátu, ako chce k tejto situácii z dlhodobejšieho hľadiska pristupovať. "Rozumieme, že na túto situáciu nebol pripravený nikto, avšak aj takmer po dvoch týždňoch vojnového konfliktu nemáme stále jasné inštrukcie a mnoho zodpovedaných otázok. Aj keď minister financií predstavil svoj zámer poskytnúť určité formy kompenzácií, žiadna legislatívna úprava, ktorá by to umožňovala, nebola do dnešného dňa schválená," skonštatoval prezident AHRS.

Sektor HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne) je podľa jeho slov pripravený poskytnúť prácu tým, ktorí o ňu požiadajú. Hotely a reštaurácie podľa neho už niekoľko žiadostí o prácu evidujú, problémom však je, že ľudia so sebou vo väčšine prípadov nemajú potrebné doklady, ktoré vyžadujú slovenské kontrolné orgány, napríklad na prácu a manipuláciu s potravinami a pokrmami. Ide predovšetkým o získanie certifikátu o odbornej spôsobilosti, bez ktorého sa ľudia v slovenskom gastre a hotelierstve zamestnať nemôžu.

"Ľudia, ktorí prichádzajú, majú záujem sa o seba postarať, avšak požiadavky slovenských úradov sú v tejto situácii príliš komplikované a predovšetkým zdĺhavé. Považujeme za nevyhnutné rozšíriť kapacity kurzov v jednotlivých regiónoch a taktiež upraviť a zjednodušiť proces získavania potrebných osvedčení, a to s ohľadom na jazykovú bariéru," tvrdí Harbuľák.

Majitelia hotelov, penziónov či gastroprevádzok, ktorí chcú poskytnúť ubytovanie, stravu alebo inú formu pomoci, môžu podľa jeho slov AHRS kontaktovať prostredníctvom e-mailu na pomahame@ahrs.sk.