V obci stavajú materskú školu pre 160 detí

dnes 10:16 -

Nová materská škola, ktorú stavia obec Zborov v Bardejovskom okrese, bude slúžiť pre 160 detí. V súčasnosti sídli vo viac ako 100-ročnej budove, ktorá podľa starostu Jána Šurkalu kapacitne nepostačuje a nie je stavaná pre účely materskej školy.

"Rastie nám počet detí, ale majú i povinnosť absolvovať predškolské vzdelávanie, čiže preto v našom prípade vznikla potreba vytvoriť nové triedy. Projekt, ktorý je financovaný z operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 1,8 milióna eur, pokryje plne našu potrebu s tým, že kapacita súčasnej materskej školy sa presunie do novej budovy. Kým doteraz sme mali päť tried, po novom to bude osem s kapacitou 160 detí,“ uviedol pre TASR Šurkala.

Materská škola sídli v súčasnosti v historickej budove meštianskej školy, ktorú postavili v medzivojnovom období za prvej republiky. „Čiže je to viac ako 100-ročná budova. Vyžaduje si už aj zásadnejšiu rekonštrukciu. Nie je stavaná pre materskú školu. Rozhodli sme sa, že bude efektívne, keď budú všetci v jednej budove a v jednom areáli. Nová materská škola je situovaná v areáli Spojenej školy, kde bude základná škola, základná umelecká škola a materská škola,“ priblížil Šurkala.

Stavebné práce by mali byť podľa jeho slov ukončené v máji alebo v júni. „Úprava terénu bude možno ešte v letných mesiacoch. Idea je, aby sme stihli v lete zabezpečiť plynulý presun a presťahovanie existujúcej materskej školy do novej budovy, aby od 2. septembra mohli deti nastúpiť do novej materskej školy,“ dodal starosta.