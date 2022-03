Rekonštrukcia strechy plavárne v Šali sa začala, potrvá niekoľko mesiacov

dnes 17:31 -

Koncom februára sa začala rekonštrukcia strechy plavárne v Šali. Mesto na jej opravu získalo 1.075.000 eur od Úradu vlády SR. Plaváreň prerušila svoju prevádzku v apríli 2019, dôvodom bol práve zlý technický stav strešnej rekonštrukcie. Práce na rekonštrukcii strechy budú trvať niekoľko mesiacov, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.

Financie na opravu strechy plavárne získalo mesto v lete 2020, začiatok prác však brzdila pandémia i náročnosť projektu. „Veľa času zabralo nájsť vhodné technické riešenie. Bola tam použitá jedinečná technológia so závesnými lanami. Tá bola však založená na tom, že technológia vzduchotechniky bola položená na streche tak, aby strecha neplávala vo vetre. Keďže technológia ide dolu, museli sme nájsť iné konštrukčné riešenie,“ povedal primátor Jozef Belický.

Technické problémy na plavárni boli aj pred jej zatvorením. Tie by si v súčasnosti vyžadovali komplexné riešenie. Na to, aby bola plaváreň funkčná, je potrebných ďalších viac ako jeden a pol milióna eur. „Avšak na to, aby aj prostredie zodpovedalo kritériám 21. storočia, je treba viac ako tri milióny,“ poznamenal primátor s tým, že mesto sa usiluje získať potrebné financie.