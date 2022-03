Vojna na rôznych frontoch: Dokáže Rusko odolať ekonomickým sankciám?

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 1:48 -

V 20. storočí sme boli svedkami industrializácie vojny, ktorej cieľom bola masívna fyzická likvidácia nepriateľa. Dnes sa objavujú nové spôsoby, ako vojnu viesť. Môže to byť kybernetická vojna, vojna médií a sociálnych sietí, propagandistická vojna... Najstrašnejšia a najefektívnejšia je však ekonomicko-finančná vojna. Ekonomická izolácia je možno najsilnejšou zbraňou dnešnej doby, ktorá dokáže spôsobiť fatálne škody nepriateľovi.



Vojna bez silnej ekonomiky, ktorá by ju podporila, nie je udržateľná. Cieľom finančných ekonomických sankcií je pripraviť nepriateľa o ekonomické zdroje, ktoré potrebuje na udržanie svojej ekonomiky v chode a zároveň na to, aby mohol financovať ozbrojenú konfrontáciu. Preto boli sankcie uvalené Západom na Rusko za inváziu na Ukrajinu opísané ako „ekonomické atómové bomby“. Očakáva sa, že dopady na ekonomiku a financie budú zničujúce.



Tieto opatrenia vážne ohrozujú hospodársku a politickú integritu Ruska, až tak, že minister zahraničných vecí pohrozil možnosťou jadrovej eskalácie konfliktu. Možno je to na prvý pohľad neprimeraná reakcia na finančné sankcie uvalené Spojenými štátmi, Európskou úniou a ich spojencami, v skutočnosti ale poukazuje na škody spôsobené medzinárodnými sankciami.



Hospodársko-finančná vojna bola úspešne použitá už v minulom storočí proti Rusku, čo spôsobilo ekonomický kolaps vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Koniec komunistickej éry bol výsledkom neschopnosti ZSSR udržať ekonomický pulz so Spojenými štátmi. Jednoducho nedokázalo udržať konkurenciu v rastúcich výdavkoch na armádu a medzinárodnú obchodnú izoláciu krajiny. Napriek tomu, že koncom 80. rokov minulého storočia bola ekonomickou veľmocou aj veľkosťou svojho HDP (aj keď v jasnej nevýhode oproti HDP USA).





História nám ukazuje hodnotu ekonomiky vo vojne. V rámci dohôd o jadrovom odzbrojení medzi dvoma veľmocami, nesúlad odhalil špirálu neudržateľných výdavkov pre Sovietov. Ronald Reagan, vtedajší prezident Spojených štátov amerických, náhle upustil od rokovaní ohľadne SDI (Strategická obranná iniciatíva), ľudovo známej ako Hviezdne vojny. Tým programom bol satelitný obranný systém, ktorý by pomocou laserových lúčov údajne zastavil ruskú jadrovú ofenzívu a zničil jadrové hlavice sovietskych rakiet dlhého doletu v stratosfére. Rozhodnutie prezidenta Reagana nerokovať o odzbrojení tohto programu natoľko zmiatlo ruského prezidenta Michaila Gorbačova, že sa nevedomky zapojil do pretekov vo vojenských výdavkoch, ktorú nedokázal udržať. Šialené navyšovanie vojenských výdavkov by znamenalo bankrot pre ZSSR.



Pre špecialistov to bola práve táto geopolitická a ekonomická stratégia, ktorá dopomohla USA poraziť ich mocného nepriateľa z čias studenej vojny. Nedosiahli to raketami a jadrovými hlavicami, ale komerčnými a finančnými obmedzeniami a brutálnou eskaláciou verejných výdavkov na zbrane. Hoci Hviezdne vojny boli skôr výsledkom fantázie tej doby ako skutočným programom protivzdušnej obrany, zvnútra dokázali rozložiť jedného z protivníkov studenej vojny.

Dnes sa opäť používa ekonomicko-finančná stratégia. Cieľom je druhýkrát finančne uškrtiť Rusko.



Za posledných 30 rokov došlo k vzostupu globalizácie a expanzii neoliberálneho modelu. Tento model výrazne prospel Číne a Rusku v ich hospodárskom rozvoji tým, že ich plne začlenil do medzinárodnej finančnej architektúry a globálneho obchodu. Zároveň sa však stali ekonomicky zraniteľnejšími, keďže finančný systém ovláda hegemónia amerického dolára.



Národné bohatstvo podľa tohto modelu pochádza z otvorenosti a interakcie s globálnymi trhmi. Globalizácia umožnila exponenciálny rast čínskej ekonomiky a rýchly a stabilný rozvoj v Rusku napriek politickému a ekonomickému kolapsu, ktorý utrpel Sovietsky zväz koncom 80. rokov.



Kľúč k pravidlám medzinárodnej ekonomickej hry globalizácie je založený na voľnom pohybe kapitálu. Preto sa medzinárodný útok na ruské ekonomické záujmy zameral na jeho finančný systém, využívajúc jeho globálne prepojenie.



Pred inváziou na Ukrajinu, USA, Európska únia a ich spojenci Spojené kráľovstvo, Austrália a Japonsko, predstavili sériu ekonomicko-finančných sankcií. Tie sa s pribúdajúcimi dňami rozširujú a naberajú na intenzite a vážne poškodzujú ruské ekonomické záujmy.





Čo tvorí súčasť arzenálu sankcií proti Rusku:

Uzavretie západnému finančnému systému. Zákaz uskutočňovať alebo prijímať medzinárodné prevody prostredníctvom globálneho platobného systému SWIFT. Táto sankcia bráni Rusku účtovať poplatky za vývoz plynu, ropy, nerastov a pšenice a platiť za dovoz iného tovaru.



Obmedzenie prístupu ruských bánk k medzinárodným úverom. To sa premieta do nárastu nákladov už kontrahovaného dlhu a ruského štátneho dlhu. Toto opatrenie spôsobilo rýchle znehodnotenie rubľa, ktorý v prvej fáze klesol o 30 %. S druhým kolom sankcií mena klesla o ďalších 12 %.



Tlak na ruské spoločnosti na medzinárodných akciových trhoch. Toto opatrenie spôsobilo pokles trhovej hodnoty ruských bánk a spoločností. Vidíme pokles hodnoty akcií až o 40 %.



Paralýza aktív Ruskej banky a verejných a súkromných bánk. Sankcie boli uvalené aj na politických vodcov a značný počet ruských oligarchov. Akcia ovplyvňuje dedičstvo ruskej politickej a ekonomickej elity a následne aj vnútornú podporu invázie.



Zákaz mobility pre ruské letecké spoločnosti. Obmedzenia využívania vzdušného priestoru Európskej únie ruskými komerčnými lietadlami, ako aj súkromnými lietadlami patriacimi pod politické a ekonomické vedenie Ruska. Tieto opatrenia obmedzujú leteckú konektivitu krajiny, ktorá je v globalizovanom svete nevyhnutná.



Ako dlho môže ruská ekonomika odolávať?



To je ťažká otázka. Nielen kvôli veľmi vysokým nákladom na vojnu, ale aj kvôli vážnym škodám spôsobeným ekonomike, ktoré spôsobujú rastúce medzinárodné sankcie. Kľúčom k ukončeniu vojny by teda boli peniaze, ktoré sú k dispozícii na udržanie vojny a odpor voči sankciám. Vyhliadky naznačujú, že Rusko má rezervy len na niekoľko mesiacov, krajina je oproti západným krajinám v jasnej nevýhode.



Čísla sú ohromujúce. Veľkosť ruskej ekonomiky je približne 1,5 bilióna dolárov, čo predstavuje len 7 % HDP Spojených štátov. Na druhej strane je Európska únia a spoločné HDP jej 27 členov, čo je niečo vyše 15 biliónov dolárov a Spojené kráľovstvo s 2,7 biliónmi dolárov.





Táto bitka je asymetrická a pre Rusko z dlhodobého hľadiska neudržateľná. V minulosti sa ekonomické sankcie ukázali ako účinnejšie ako vojenské akcie. Teraz, keď je otvorených viacero západných ekonomických frontov, to nebude inak. V novej realite vojny sú ekonomicko-finančné sankcie oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako konvenčné zbrane, pokiaľ ide o spôsobenie škody nepriateľovi.