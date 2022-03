Mohla by invázia na Ukrajinu vyvolať ďalšiu globálnu finančnú krízu?

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:58 -

Súčasne sankcie zahŕňajú odstránenie niektorých ruských bánk zo systému Swift pre medzinárodné platby, zmrazenie aktív ruských spoločností a oligarchov v západných krajinách či obmedzenie ruskej centrálnej banky použiť jej 630 miliárd USD devízových rezerv na odrazenie dopadov uvalených sankcií.

V reakcii na tieto kroky viaceré ratingové agentúry buď znížili úverový rating Ruska, alebo naznačili, že tak môžu čoskoro urobiť. Inými slovami, myslia si, že vyhliadky, že Rusko nesplatí svoje dlhy, sú vyššie ako predtým. Podľa skupiny globálnych bánk je platobná neschopnosť „extrémne pravdepodobná“.



Hrozba pre banky

S viac ako 100 miliardami USD ruského dlhu v zahraničných bankách to vyvoláva otázky o rizikách pre banky mimo Ruska. A o potenciáli zlyhania spustiť krízu likvidity v štýle roku 2008 , keď banky spanikária zo stavu platobnej schopnosti iných bánk a prestanú si navzájom požičiavať.



Európske banky sú najviac vystavené novým sankciám Ruska, konkrétne tie v Rakúsku, Francúzsku a Taliansku. Údaje Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) ukazujú, že každá z francúzskych a talianskych bánk má nesplatené pohľadávky z ruského dlhu vo výške približne 25 miliárd USD, zatiaľ čo rakúske banky 17,5 miliardy USD. V porovnaní s tým americké banky znižujú svoju expozíciu voči ruskej ekonomike od sankcií za Krym v roku 2014. Napriek tomu má Citigroup expozíciu vo výške 10 miliárd USD, aj keď ide o relatívne malú časť aktív, v porovnaní s tým, čo banka drží (v hodnote 2,3 bilióna USD).



Je tu tiež otázka vystavenia sa potenciálnemu nesplateniu svojich dlhov zo strany Ukrajiny. Ukrajinský dlhopisový dlh vo výške približne 60 miliárd USD bol tiež znížený na „prašivý“, čím sa zvýšilo riziko zlyhania zo slabej pravdepodobnosti na skutočné nebezpečenstvo.



Okrem dlhovej expozície bude zasiahnutých mnoho bánk, pretože ponúkajú bankové služby buď na Ukrajine, alebo v Rusku. Podľa ratingovej agentúry Fitch sú francúzske banky BNP Paribas a Credit Agricole najviac vystavené Ukrajine kvôli ich miestnym dcérskym spoločnostiam v krajine. Société Générale a UniCredit sú európske banky s najväčšími prevádzkami v Rusku a obe patria aj medzi najviac vystavené ruským dlhom.







Ďalšou zlou správou pre európske banky je prudký nárast nákladov na získanie financovania v amerických dolároch na trhu s euro swapmi. Banky využívajú tento trh na získavanie dolárov, ktoré sú nevyhnutné pre väčšinu medzinárodného obchodu, takže vyššie sadzby budú vyvíjať ďalší tlak na ich marže.



Aké vážne sú teda celkové riziká pre banky vyplývajúce z nesplácania?

Americká investičná výskumná spoločnosť Morning Star sa domnieva, že vystavenie európskych bánk, nehovoriac o amerických bankách voči Rusku, je v konečnom dôsledku „bezvýznamné“, pokiaľ ide o ich solventnosť. Napriek tomu sa hovorí, že európske, americké a japonské banky by mohli čeliť vážnym stratám, potenciálne až vo výške 150 miliárd USD.



Banky to zrejme postihne aj inak. Napríklad Švajčiarsko, Cyprus a Spojené kráľovstvo sú najväčšími destináciami pre ruských oligarchov, ktorí sa snažia uložiť svoju hotovosť v zámorí. Cyprus láka ruské bohatstvo aj na zlaté pasy. Finančné inštitúcie v týchto krajinách pravdepodobne kvôli sankciám stratia klientelu. Napríklad ceny akcií britských bánk Lloyds a NatWest od začiatku invázie klesli o viac ako 10 %.



Penzijné fondy

University Superannuation Scheme je najväčší nezávislý dôchodkový systém v Spojenom kráľovstve s približne 500 000 penzijnými klientmi a fondmi vo výške 90 miliárd GBP. Jeho ruské aktíva majú hodnotu viac ako 450 miliónov libier. Pokles hodnoty týchto toxických aktív bude potenciálne nepríjemným hitom. USS už avizovalo, že chce predať svoje ruské aktíva. Vo všeobecnosti mnohé investičné fondy majú peniaze v ruskom štátnom dlhu a tiež akciách ruských spoločností. Aj oni sa potenciálne pozerajú na vážne straty.







Nefinančný sektor

Vojna povedie okrem bánk k značným stratám mnohých podnikov so záujmami v Rusku. Všetky spoločnosti, ktorým ruské podniky dlhujú peniaze, budú mať problémy s ich splatením, keďže rubeľ klesol o 30 % a obmedzenia Swift veľmi sťažia platby. Napríklad agentúra Reuters uviedla, že americké spoločnosti majú v Rusku expozíciu približne 15 miliárd USD. Mnohé z týchto dlhov budú potenciálne odpísané, čo spôsobí vážne straty.



Niektoré ropné spoločnosti ako Shell a BP uviedli, že sa chystajú zbaviť aktív, ktoré vlastnia v Rusku. Iní, ako napríklad obchodná a ťažobná skupina Glencore, ktorá má významné podiely v dvoch spoločnostiach prepojených s Ruskom, Rosnefť a En+ Group, uviedla, že situáciu nechala preskúmať. Ak sa však hodnota týchto aktív vyparí, pretože nie sú žiadni kupci za rozumné ceny, spoločnosti ako tieto by sa mohli postarať o podstatné odpisy. Jedným z nebezpečenstiev je, že to povedie k panickému výpredaju akcií týchto spoločností, čo vytvára dominový efekt na trhu podobný tomu, čo sa stalo s bankami v rokoch 2007-08.



Stručne povedané, dominové účinky tejto vojny sú potenciálne obrovské a mnohé ďalšie sa pravdepodobne prejavia v najbližších dňoch a týždňoch. Keďže globálna ekonomika sa stále zotavuje z pandémie a už sa musí vysporiadať so značnou infláciou, trhy sú veľmi volatilné. Ruská invázia na Ukrajinu túto situáciu ešte zintenzívnila a financie budú v pohotovosti, aby sledovali, ako sa veci vyvinú.