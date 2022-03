EIB schválila naliehavú finančnú pomoc Ukrajine vo výške 668 miliónov eur

dnes 17:46 -

Predstavenstvo Európskej investičnej banky (EIB) na piatkovom mimoriadnom zasadnutí zvolanom s cieľom prediskutovať naliehavú podporu Ukrajine schválilo okamžitú finančnú podporu Ukrajine vo výške 668 miliónov eur.

Predstavenstvo EIB v správe pre médiá uviedlo, že vyjadrilo zdesenie nad nezákonnou a neoprávnenou ruskou agresiou Ruska proti Ukrajine a jednomyseľne tento brutálny počin odsúdilo.

Počiatočný balík finančnej podpory pre vojnou zničenú krajinu ťaží zo záruky EÚ v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších pôžičiek a dopĺňa ďalšie iniciatívy v prospech Ukrajiny ohlásené inštitúciami EÚ.

Podľa EIB vyčlenená suma pomôže ukrajinským orgánom uspokojiť najnaliehavejšie finančné potreby vrátane nákupu potravín, zdravotníckeho materiálu a pohonných látok pre svojich občanov.

Finančná podpora bude Kyjevu k dispozícii v priebehu niekoľkých dní.

"Sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili Ukrajinu. Suma 668 miliónov eur predstavuje veľmi potrebnú likviditu na podporu ukrajinských orgánov. Toto je prvá časť nášho núdzového balíka solidarity pre Ukrajinu. Okrem toho banka hľadá spôsoby, ako urýchliť dodanie ďalších investícií vo výške 1,3 miliardy eur. Hneď, ako to podmienky dovolia, pomôžeme obnoviť to, čo ruská invázia na Ukrajine zničila," uviedol predseda EIB Werner Hoyer vo vyhlásení pre médiá.

Správna rada investičnej banky EÚ súhlasila s tým, že EIB by mala pokračovať v ďalších iniciatívach v rámci núdzového balíka solidarity pre Ukrajinu.

Išlo by napríklad o financovanie potrieb kritickej infraštruktúry na Ukrajine v oblasti dopravy, energetiky, rozvoja miest a digitálnych investícií. Tieto peniaze môžu byť k dispozícii veľmi rýchlo, len čo budú ukrajinské orgány schopné podpísať dodatky k existujúcim zmluvám.

Nové iniciatívy by zahŕňali aj finančnú pomoc pri obnove čohokoľvek, čo ruská armáda zničí, financovaním novej ekonomicky kritickej a sociálnej infraštruktúry hneď potom, ako bude po vojne znovu nastolená slobodná a nezávislá Ukrajina. Na tento účel EIB využije svoje skúsenosti s ukrajinským programom včasnej obnovy, ktorý po ruskej agresii v roku 2014 podporil rekonštrukciu 238 projektov mestskej a sociálnej infraštruktúry, ako sú školy a škôlky, nemocnice a sociálne byty.

Okrem toho experti EIB v súčasnosti posudzujú aj potreby členských krajín EÚ susediacich s Ukrajinou, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny alebo sú vojnou zasiahnuté iným spôsobom.

Financovanie by mohlo mať formu rýchleho prehodnotenia existujúcich, dosiaľ nevyplatených pôžičiek regiónom a obciam, alebo schválenia nových operácií súvisiacich s utečencami, ktoré by EIB mohla financovať až do výšky 100 %, namiesto zvyčajných maximálnych 50 %.