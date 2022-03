dnes 17:31 -

Dovoz spoločenských zvierat z Ukrajiny je pod kontrolou. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Občanov Ukrajiny, ktorí prechádzajú Slovenskom alebo hľadajú v SR dočasné útočisko, sprevádzajú aj ich domáci miláčikovia. Práve na spoločenské zvieratá sa vzťahujú osobitné predpisy, ktoré vydala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR. Všetky dostupné formuláre v súvislosti s dovozom spoločenských zvierat sú k dispozícii na webe, ale aj na hraničných priechodoch na východe Slovenska.

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine využíva EÚ a Slovensko špeciálnu výnimku nariadenia 2013/576, čo znamená, že spoločenské zvieratá, ktoré cestujú so svojimi majiteľmi z Ukrajiny, môžu vstúpiť do EÚ/SR aj v prípade, že nespĺňajú všetky požiadavky.

Spoločenskými zvieratami sú podľa tohto nariadenia psy, mačky a fretky, vtáky (okrem hydiny), domáce králiky a hlodavce, plazy a obojživelníky, bezstavovce (okrem včiel, mäkkýšov a kôrovcov) a okrasné tropické ryby. Ostatné druhy sa nepovažujú za domáce zvieratá, aj keď sú ako také chované. Práve psom, mačkám a fretkám, ktoré môžu byť prenášačmi vírusu besnoty, je potrebné venovať osobitnú pozornosť.

"Nateraz je situácia pod našou úplnou kontrolou. Ľudia z Ukrajiny pri vstupe na naše územie sú oboznámení so vstupnými povinnosťami. Colníci pri kontrole formuláre kontrolujú a všetko nám dobre funguje. Vojnoví utečenci, ktorí prichádzajú so svojimi miláčikmi, majú so sebou aj dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje pri vstupe z tretích krajín. Zatiaľ sme nemuseli umiestniť do karantény ani jedno zviera. Chcel by som vyzdvihnúť disciplinovanosť, ktorá je na hranici až neuveriteľná," uviedol ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš.

Agrorezort je pripravený aj na situáciu, že sa počty dovozu alebo prechodu spoločenských zvierat z tretích krajín začnú zvyšovať. "Ozvali sa nám viaceré organizácie, ktoré sú ochotné ponúknuť karanténne stanice, ak by sme nestíhali v našich kapacitách, čo sa zatiaľ nedeje. Ďakujeme za každú prejavenú pomoc, ochotu aj spolupatričnosť," uzavrel Bíreš.

Bližšie informácie o vstupe do EÚ cez Slovenskú republiku so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny sú na stránke: https://bit.ly/3sEILZJ