Ako reagujú kryptomenové burzy na sankcie voči Rusku?

Mykhailo Fedorov, minister digitálnej transformácie Ukrajiny, v nedeľu na Twitteri vyzval globálne kryptomenové burzy, aby blokovali adresy ruských používateľov. Zdôraznil, že burzy alebo zmenárne by mali zmraziť nielen adresy oficiálne viazané na Rusko a Bielorusko, ale aj bežných používateľov.



Fedorovove výzvy na sankcie voči ruskému držaniu kryptomien by mohli byť pre Ruský trh s kryptomenami potenciálne katastrofálne. Začiatkom februára sa odhadovalo, že Rusi vlastnia kryptomeny za viac ako 200 miliárd dolárov.







Keďže ruský rubeľ klesá voči americkému doláru a euru, Rusi čoraz viac vyplácajú svoje bankové aktíva a zjavne uvažujú o investíciách do kryptomien. BestChange ako hlavná kryptoburza v Rusku, zaznamenal 20 % nárast návštev počas ruskej invázie na Ukrajinu. Odchod z Ruska by mohol byť katastrofálny aj pre veľké globálne burzy, ako je Binance, pretože ruský trh je zjavne druhým najväčším trhom Binance po Turecku.



Binance nezmrazí účty

Binance neplánuje zmraziť aktíva Rusov, pretože by to bolo v rozpore s hlavnými princípmi finančnej slobody kryptomien a hovorca Binance poznamenal: „Nechystáme sa jednostranne zmraziť účty miliónov nevinných používateľov. Cieľom kryptomien je poskytnúť väčšiu finančnú slobodu ľuďom na celom svete. Blokujeme účty tých, ktorí figurujú na sankčnom zozname a zabezpečujeme, aby všetky sankcie splnili v plnom rozsahu.“ Burza prijíma opatrenia a sankcie uvalené na subjekty v Rusku, pričom minimalizuje dopady na nevinných používateľov.



Niektorí predstavitelia kryptomien sa domnievajú, že sankcie voči Rusku sú nakoniec nevyhnutné. Mali by sa však zameriavať iba na vybrané osoby, ako to zvyčajne robí Úrad pre kontrolu zahraničných aktív v USA.



Kryptoburza Kraken

Generálny riaditeľ spoločnosti Kraken Jesse Powell uviedol, že burza Kraken nebude môcť zmraziť účty ruských klientov bez zákonnej požiadavky.



Powell však naznačuje, že by sa to mohlo v budúcnosti zmeniť, keď povedal: „Rusi by si mali byť vedomí toho, že takáto požiadavka môže byť bezprostredná.“ Ďalej dodáva, že Kraken FX slúži na individuálne potreby a nie potreby akejkoľvek vlády alebo politickej frakcie.







Powell poznamenal, že:

„Ak by sme dobrovoľne zmrazili finančné účty obyvateľov krajín, ktoré nespravodlivo útočia a vyvolávajú násilie po celom svete, prvým krokom by bolo zmrazenie všetkých účtov v USA. Z praktického hľadiska to nie je v skutočnosti vhodná obchodná možnosť pre nás.“



DMarket

Spoločnosť na Twitteri uviedla, že startup DMarket na Ukrajine prerušuje všetky vzťahy s Ruskom a Bieloruskom v dôsledku invázie na Ukrajinu. Zakázali registráciu na platformu pre používateľov z Ruska, Bieloruska a účty predtým registrovaných používateľov z týchto oblastí zmrazili.







Vlad Panchenko, ukrajinský generálny riaditeľ a zakladateľ DMarket, už pred tromi týždňami presvedčil svoje predstavenstvo, aby odletelo viac ako 100 jeho zamestnancov a ich rodín z Kyjeva do Čiernej Hory.



Podpora Ukrajiny v kryptomenách

V nedeľu Binance spustila Ukrajinský fond núdzovej pomoci s cieľom poskytnúť núdzovú pomoc prostredníctvom krypto crowdfundingu. Kryptoburza tiež venovala 10 miliónov dolárov na pomoc pri humanitárnej kríze na Ukrajine.







Spracovateľ kryptografických platieb CoinGate otvoril špeciálny účet na získavanie finančných prostriedkov na podporu ukrajinských ozbrojených síl. Cieľom je umožniť používateľom darovať viac ako 70 kryptomien, pričom prostriedky idú priamo do Národnej banky Ukrajiny.



Miestne kryptoburzy tiež rýchlo reagovali, pričom ukrajinská burza Kuna minulý štvrtok spustila fond na pomoc charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú armáde a štátu v ich odpore proti Ruskej invázii.



Podľa odhadov získala Ukrajina od spustenia darovacích kampaní v kryptomenách viac ako 23 miliónov dolárov.





Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0