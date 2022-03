EÚ zvažuje obmedzenie práv Ruska v MMF v súvislosti s inváziou na Ukrajinu

dnes 15:31 -

Predstavitelia Európskej únie (EÚ) skúmajú možnosť obmedzenia ruského vplyvu a prístupu k financiám v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) po invázii na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na šesť predstaviteľov bloku.

Tento scenár, o ktorom sa teraz diskutuje, by zvýšil tlak na ruskú ekonomiku a finančný systém. A znamenal by aj dôležitý symbolický krok, ktorý by prehĺbil medzinárodnú izoláciu Moskvy.

Jednou z možností je úplne odstrániť Rusko z inštitúcie, ktorá pôsobí ako veriteľ poslednej inštancie, uviedli predstavitelia, hoci niektorí zároveň poznamenali, že by to bolo ťažké, ak nie nemožné.

"Prebieha o tom diskusia, ale úplne vykopnúť Rusko je pravdepodobne nereálne z dôvodu požadovaného kvóra," povedal nemenovaný vysoký predstaviteľ eurozóny s odkazom na potrebnú širokú podporu členov fondu, medzi ktorých patrí aj Čína.

Ďalšou z možností je pozastavenie hlasovacích práv Rusku, ako aj zablokovanie jeho prístupu k špeciálnej mene MMF, tzv. špeciálnym právam čerpania (Special Drawing Rights, SDR). Hovorca MMF to nekomentoval.

Rusko je ekonomicky izolované potom, čo jeho armáda napadla Ukrajinu. Ide o najväčší útok na európsky štát od druhej svetovej vojny. Moskva označila útok za „špeciálnu operáciu“.

Obmedzenia MMF by mohli byť súčasťou ďalšieho kola sankcií, keďže vojna na Ukrajine vstúpila do druhého týždňa.

Rusko už zasiahlo zmrazenie aktív jeho centrálnej banky, zákaz vstupu do vzdušného priestoru EÚ, Kanady a USA, vyradenie niektorých veľkých bánk z medzinárodného platobného systému SWIFT a sankcie voči skupine ruských magnátov.

Spojené štáty a EÚ sa teraz obávajú, že Moskva, odrezaná od veľkej časti svojich dolárových rezerv, by mohla mať prístup k 17 miliardám USD (15,35 miliardy eur) v rezervách MMF, ktoré dostala minulý rok v rámci boja proti pandémii ochorenia COVID-19.

SDR je menová a účtovná jednotka MMF, ktorú tvorí kôš piatich svetových mien: dolárov, eur, libier, jenov a jüanov. Aby Rusko mohlo minúť 17 miliárd USD v SDR, muselo by nájsť krajiny ochotné ich vymeniť za základné meny, čo sa považuje za nepravdepodobné.

Jeden z predstaviteľov v tejto súvislosti uviedol, že SDR práva Ruska sa skúmajú pre obavy, že Moskva by mohla využiť MMF, aby sa vyhla sankciám uvaleným na ruskú centrálnu banku.

"Spojené štáty sa tým tiež zaoberajú. Problémom však môžu byť Čína, India a ďalší," povedal.

Americkí republikánski zákonodarcovia vyzvali ministerku financií Janet Yellenovú, aby zabránila Rusku vymeniť 17 miliárd USD z rezerv MMF, ktoré dostalo minulý rok.

Európski predstavitelia potvrdili, že okrem debaty o obmedzení ruských práv v MMF a blokovaní jeho prístupu k SDR, sa diskutovalo aj o členstve Moskvy.

"Prebieha diskusia o vylúčení Ruska zo všetkých medzinárodných finančných inštitúcií," povedal ďalší vysoký predstaviteľ eurozóny a dodal, že diskusia o MMF bola hlavne o tom, ako zabrániť Moskve používať svoje SDR.

Úplné vylúčenie Ruska z MMF však nemusí byť právne možné, upozornil ďalší predstaviteľ. Dokonca ani v prípade členov vinných z genocídy, pretože si to vyžaduje dôkaz o porušení dohody MMF, takže je to veľmi nepravdepodobné, dodal.