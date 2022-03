Spotové ceny LNG v Ázii vzrástli na historické maximum

dnes 12:46 -

Spotové ceny skvapalneného zemného plynu (LNG) v Ázii vzrástli v piatok na rekordnú úroveň, keď sa priblížili k 60 USD za milión britských termálnych jednotiek. Nasledujú tak vývoj cien plynu v Európe, ktoré v posledných dňoch rovnako vyskočili na historické maximum.

Cena LNG na ázijskom benchmarku, trhu JKM, dosiahla 59,672 USD (53,88 eura) za milión britských termálnych jednotiek (mmBtu). Prekonala tak pôvodný rekord zaznamenaný v októbri minulého roka, ktorý predstavoval hodnotu 56,326 USD/mmBtu. Na porovnanie, v roku 2020 dosahovala cena LNG menej než 2 USD/mmBtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

V stredu zaznamenala historické maximum cena plynu v Európe. Vzrástla na takmer 195 eur za megawatthodinu (MWh).

Spoločnosť Shell, ktorá je najväčším kupcom aj predajcom skvapalneného zemného plynu, minulý týždeň vo svojej prognóze uviedla, že dopyt po LNG sa do roku 2040 pravdepodobne zvýši takmer na dvojnásobok. Ako informovala, vlani vzrástol svetový trh s LNG o 6 % na 380 miliónov ton a do roku 2040 by dopyt mohol dosiahnuť približne 700 miliónov ton. Túto prognózu však firma Shell zverejnila tri dni pred útokom Ruska na Ukrajinu, ktorý viedol k zavedeniu rozsiahlych sankcií západných štátov voči Moskve, čo môže ovplyvniť dodávky ruských energií, a tým zvýšiť dopyt po LNG ešte výraznejšie.