Kryptomeny pomáhajú obom stranám ukrajinského konfliktu, ale nefungujú proti sankciám

Ukrajina v súčasnosti vydáva vojnové dlhopisy v hodnote 270 miliónov USD práve na tento účel. Zaujímavé však je, že Ukrajina čerpá aj z možností, ktoré ešte nedávno neboli dostupné. Niekoľko dní po ruskej invázii Mychajlo Fedorov, podpredseda ukrajinskej vlády a minister pre digitálnu transformáciu, vyzval ľudí na celom svete, aby prejavili solidaritu s Ukrajinou poskytovaním kryptodarov. Po krátkom čase dary presiahli 50 miliónov USD. Nemusí to byť rovnaká liga ako hodnota vojnových dlhopisov alebo finančnej pomoci a vojenskej pomoci, ktorú ponúkajú vlády po celom svete, ale nie je to zanedbateľné. Ukazuje, ako môžu mať jednotlivci kolektívne vplyv na globálnu scénu podobný štátu.



Tento nový spôsob prístupu k globálnemu súkromnému kapitálu je osviežujúco vítaným aspektom kryptomien. Tým, že sa ukrajinská vláda obrátila priamo k ľuďom vo svete, dokázala rýchlo získať financie bez potreby finančných sprostredkovateľov.



Napriek tomu, ako vždy v prípade kryptomien, výhody a riziká sa objavujú v rovnakej miere. Majú tiež potenciál pomôcť Rusom vyhnúť sa padajúcemu rubľu čo je v priamom rozpore s požiadavkami Ukrajiny. Napríklad Mykhailo Fedorov na Twitteri žiadal, aby „všetky veľké kryptoburzy zablokovali adresy ruských používateľov... Je dôležité zmraziť nielen adresy spojené s ruskými a bieloruskými politikmi, ale aj sabotovať bežných používateľov“.



Kryptomunita s tým z celého srdca nesúhlasila. Jeden z popredných používateľov Twitteru, David Gokhshtein, odpovedal, že „je určite s Ukrajinou a za mier, ale v krypte nič také neurobí“.



Changpeng Zhao, zakladateľ poprednej burzy Binance, povedal, že kryptoburzy nebudú obmedzovať ruské aktivity vo všeobecnosti, hoci zdôraznil, že jeho burza nedovoľuje žiadnemu zo stoviek bohatých ruských jednotlivcov zo západných sankčných zoznamov používať jeho služby. Dokonca ani tak nie je možné zastaviť, pretože existuje toľko iných búrz, ktoré by namiesto tej jeho mohli použiť.



Keďže Rusi sú tiež obmedzovaní presúvaním peňazí z krajiny sankciami voči ruským bankám a kapitálovými kontrolami uloženými ich vlastnou vládou, zdá sa, že mnohí sa pokúšajú zbaviť okov svojej národnej virtuálnej identity, aby obišli tieto pravidlá. Ruský dopyt po VPN sieťach, ktoré jednotlivcom pomáhajú zostať v súkromí on-line pri používaní verejných sietí, sa počas víkendu zvýšil najmenej štvornásobne a možno aj oveľa viac.



Ruský dopyt po kryptomenách už môže pomôcť vysvetliť nárast bitcoinu o približne 15 % od víkendu, pričom momentálne sa obchoduje za približne 43 500 USD. Popredné altcoiny ako ether (+12 %), ripple (+7 %) a solana (+18 %) boli tiež na ceste smerom hore.







Existujú tiež otázky o tom, ako by kryptomeny mohli ovplyvniť sankčný režim ako celok, ktorý zahŕňa nielen obmedzenia pre ruské banky a oligarchov, ale aj zmrazenie zahraničných rezerv ruskej centrálnej banky v hodnote 630 miliárd USD. Mohli by ruské inštitúcie obísť tieto obmedzenia používaním kryptomien?

Problém nie je v tomto konflikte nový. Krajiny ako Irán boli v minulosti obviňované z používania bitcoinu na obchádzanie sankcií. Napriek tomu, keďže globálna komunita vyzerá byť stále viac roztrieštená ideológiou a minulými krivdami, obavy ohľadom Ruska sú z úplne iného súdka. Myšlienka, že by sa Rusko dokázalo vyhnúť sankciám, berie do úvahy, že by si tamojšie banky museli dokázať zaobstarať potrebné zariadenia, a mnohí ľudia a inštitúcie, ktoré by dostali krypto, by si museli zriadiť vlastné peňaženky. Okrem toho denné hodnoty transakcií v kryptomenách dosahujú len niekoľko miliárd dolárov. Je to veľké číslo, ale rádovo menšie ako celkový finančný systém. Ak by Rusko vážne začalo používať krypto na platby, trh ešte nie je dostatočne zrelý, aby sa s tým vyrovnal.



Napriek tomu stojí za zmienku, že vďaka devalvácii rubľa ho teraz bitcoin v celkovej hodnote zatienil. Teraz je to 14. najhodnotnejšia mena na svete, tri miesta nad rubľom.



Je možné, že pozitíva, ktoré krypto prinieslo do tejto vojny, budú krokom k tomu, aby sa stalo viac akceptovanou a aby svet prišiel s harmonizovanou globálnou reguláciou, ktorá je životne dôležitá na to, aby sa digitálne meny dostali do hlavného prúdu. Na druhej strane je už teraz zjavne ťažké zabrániť tomu, aby sa kryptomeny používali ako spôsob vyhýbania sa sankciám v relatívne malom meradle s potenciálom v nasledujúcich rokoch výrazne sťažiť finančné obmedzovanie vyvrhnutých krajín.