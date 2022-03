Embargo na ruskú ropu a plyn: Analytici varujú, že by malo obrovské následky

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:41 -

Ruský nápor na kľúčové ukrajinské mestá vstupuje do druhého týždňa, pričom na severe, východe a juhu krajiny zúria boje. „Ak bude Rusko pokračovať vo vedení tejto vojny... je len otázkou času, kedy budeme hovoriť o úplných sekundárnych sankciách na export energie,” povedala Helima Croftová, komoditná analytička v RBC.

Rusko je tretím najväčším svetovým producentom ropy po USA a Saudskej Arábii a najväčším svetovým exportérom ropy na svetové trhy. Je tiež významným producentom a vývozcom zemného plynu.



Západné sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s inváziou sa doteraz vyhli priamym zásahom exportu ruskej energie, hoci už existujú náznaky, že opatrenia neúmyselne nútia banky a obchodníkov, aby sa vyhýbali ruskej rope. Môže byť len otázkou času, kedy USA a západní spojenci zavedú úplné sankcie na ruský energetický export, tvrdia analytici a varujú, že takýto krok by otriasol trhom s ropou a plynom a mal by dopad na svetovú ekonomiku.



Napriek tomu sa objavili výzvy, aby západné vlády zvýšili opatrenia zamerané na ruskú ekonomiku a ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval zahraničné vlády, aby uvalili „úplné embargo“ na ruskú ropu a plyn.



John Kilduff, partner spoločnosti Again Capital, uviedol, že trh už začína veriť, že ruský vývoz ropy sa dostane na sankčný zoznam. „Je čas, aby Saudská Arábia zintenzívnila a stala sa priateľom USA a Ázie,“ hovorí John Kilduff. „Ropa z Ruska bude v určitom okamihu vylúčená z globálneho trhu a už teraz vidíme, že komerčná aktivita sa znižuje, najmä pokiaľ ide o ruský export prostredníctvom námorných aktív a to už zasahuje trh,“ povedal Kilduff pre CNBC. „Sú to barely, ktoré nedokážeme doplniť, takže preto je tento trh napnutý,” dodal.







Ceny ropy v posledných týždňoch vyskočili na niekoľkoročné maximá, pričom narastajúce prerušenia dodávok tlačia medzinárodný benchmark ropu Brent k 120 dolárom za barel. Termínované obchody Brent sa vo štvrtok ráno v Londýne obchodovali o 1,6 % vyššie na 114,72 USD, zatiaľ čo futures na americkú ropu West Texas Intermediate vzrástli o 2,2 % na 113,06 USD.



Vstup na neznáme územie

USA a Európska únia sa verejne snažili ohraničiť ruský energetický sektor, obávajúc sa potenciálnych škôd pre domácich spotrebiteľov a perspektívy, že Moskva ako odvetné opatrenie obmedzí export.



Eskalujúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou už mesiace viedlo k prehlbovania obáv z možného úplného prerušenia dodávok do EÚ, ktorá dostáva približne 40 % svojho plynu cez ruské plynovody a z ktorých viaceré vedú cez Ukrajinu.



Vyhliadka na prerušenie dodávok ruského plynu by mohla mať vážne dôsledky pre verejné zdravie a hospodárstvo, najmä vzhľadom na to, že je momentálne zima a vlády bojujú s pandémiou koronavírusu.







Brenda Shafferová, hlavná poradkyňa pre energetiku v think-tanku Foundation for Defense of Democracies, pre CNBC povedala, že vyhliadka na odstránenie ruského exportu energie z trhu by pravdepodobne viedla k „obrovskému otrasu“ pre globálne ceny ropy a svetovú ekonomiku.

„Dostanete sa na neznáme územie, ak odstránite 13 % až 15 % globálnej ropy z celkovej ponuky. Sankcie voči Iránu a Venezuele, nie sú ani zďaleka porovnateľné s tým, čo by to mohlo spôsobiť globálnemu trhu s ropou, ak by ste skutočne stiahli väčšinu Ruskej produkcie,“ povedala Shafferová.



Vplyv veľkých západných ropných spoločností, ktoré sa už vymedzili voči Rusku, bude mať pravdepodobne aj “obrovské” ekonomické dôsledky, myslí si Shafferová a odvoláva sa na záplavu oznámení od spoločností ako Exxon Mobil, Shell či BP v posledných dňoch. „Ľudia to možno vnímajú ako potešujúce správne rozhodnutie, ale v skutočnosti to bude obrovský, obrovský šok pre postavenie týchto spoločností a pre akciový trh vo všeobecnosti,” dodala.

Pocit zmätku

Mnohí účastníci trhu nemajú jasno v tom, aká je pravdepodobnosť zavedenia ruských energetických sankcií v najbližších týždňoch. „Ak Rusko bude pokračovať vo vedení tejto vojny s takouto zúrivosťou a s toľkými civilnými obeťami, je len otázkou času, kedy budeme hovoriť o úplných sekundárnych sankciách na vývoz energie, ako sme to videli v prípade Iránu. Myslím si, že trh je veľmi, veľmi znepokojený,“ povedala Helima Croftová z RBC. „Ak by sa zaviedli plné energetické sankcie, znamenalo by to ďalšie uvoľnenie strategických zásob. Čo je však dôležitejšie, vznikol by veľký tlak na producentov OPEC, ktorí majú voľnú kapacitu, aby uvoľnili na trh viac barelov,” povedala Croftová.



V stredu sa členovia Medzinárodnej energetickej agentúry dohodli na uvoľnení 60 miliónov barelov zásob ropy v snahe kompenzovať narušenie trhu s energiou spôsobené sankciami proti Rusku. USA uviedli, že 30 miliónov z tejto sumy bude pochádzať z ich strategických ropných rezerv.







Partneri OPEC a mimo OPEC, teda patriaci do vplyvnej energetickej aliancie známej ako OPEC+, sa v stredu dohodli , že sa budú držať svojho plánu mierneho nárastu produkcie v apríli. Skupina vzdorovala výzvam na dodávky väčšieho množstva ropy, aj keď ceny rástli kvôli obavám z prerušenia dodávok.



Predpokladá sa, že de facto vodca OPEC, Saudská Arábia, môže byť spolu so Spojenými arabskými emirátmi a Kuvajtom jedným z mála členov aliancie s dostatočnou voľnou kapacitou na zvýšenie produkcie.



Toxické aktívum

Ako Croftová uviedla, aj bez sankcií namierených proti ruskému energetickému exportu už prebieha „fenomén samosankcionovania“, keďže Moskva je vnímaná ako „toxické aktívum“.



Analytici z poradenskej spoločnosti Eurasia Group poznamenali, že obchodovaniu s komoditami v Rusku odzvonieva, keďže medzinárodné banky a obchodníci odmietajú uzatvárať obchody so svojimi ruskými náprotivkami v dôsledku sankcií. To pravdepodobne poháňa ceny ropy ešte vyššie, dodali analytici. „Zatiaľ čo sa vlády USA a EÚ zatiaľ pokúšajú ochrániť energetický sektor pred sankciami, chýbajú ďalšie objasnenia týkajúce sa tohto vyňatia, rozšírená averzia voči riziku bude pravdepodobne pretrvávať. Zostáva tiež riziko, že v prípade eskalácie bojov sa pozornosť zameria priamo na energie, alebo že Rusko ako odvetné opatrenie obmedzí vývoz ropy. Rusko si ako hlavný dodávateľ fosílnych palív do EÚ zachováva pákový efekt,“ uviedli analytici Eurasia Group.