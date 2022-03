Amore Velo: Francúzi zabavili oligarchovi superjachtu 

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 17:02 -

“Vďaka francúzskym colníkom, ktorí presadzujú sankcie Európskej únie voči osobám blízkym ruskej vláde,” uviedol vo štvrtok francúzsky minister financií Bruno Le Maire na Twitteri podľa prekladu agentúry Reuters. Túto takmer 86 metrovú loď zadržali v lodeniciach La Ciotat na južnom pobreží Francúzska.

Jachta dorazila do La Ciotat 3. januára 2022 a mala tam zostať do 1. apríla, aby prešla opravou. Francúzske ministerstvo financií však uviedlo, že jachta sa pripravovala na vyplávanie, keď úrady začali s kontrolou. Ministerstvo uviedlo, že tento pokus o odchod predstavoval porušenie colného kódexu, pretože jeho cieľom bolo porušenie plánovaných ekonomických a finančných obmedzení.



Sečin bol zaradený na zoznam ruských oligarchov, ktorý bol zverejnený 28. februára, a na ktorých by sa v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vzťahovali sankcie Európskej únie.



Sečin, bývalý podpredseda ruskej vlády, je generálnym riaditeľom ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosnefť od roku 2012. Podľa dokumentu o sankciách Európskej únie je Sečin jedným z „najdôveryhodnejších a najbližších poradcov ruského prezidenta Vladimira Putina, ako aj jeho osobným priateľom.”

Dokument tiež zdôraznil, že Rosneft Aero, ktorá je dcérskou spoločnosťou Rosneftu, dodáva letecké palivo na letisko Simferopol. Toto letisko zabezpečuje letecké spojenie medzi anektovaným územím Krym a Sevastopolom a Ruskom. „Preto podporuje konsolidáciu nezákonne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie, čo následne ďalej podkopáva územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny,” uvádza sa v dokumente.

Sečinovo čisté imanie nie je vyčíslené, v roku 2015 agentúra Reuters uviedla, že ako šéf Rosneftu zarábal až 4,7 milióna dolárov ročne.







Ruský miliardár, obchodný magnát Alisher Usmanov, považovaný za jedného z Putinových „obľúbených oligarchov“, bol tiež uvedený v dokumente o sankciách Európskej únie. Forbes v stredu informoval, že nemecké úrady zadržali Usmanovovu jachtu Dilbar v hodnote 600 miliónov dolárov v hamburských lodeniciach. Nemecká lodiarska spoločnosť Lurssen Yachts, ktorá jachtu navrhla, uviedla, že ide o najväčšiu motorovú jachtu na svete podľa hrubej tonáže s 15 917 tonami. Súčasťou Dilbaru je 25-metrový bazén, ktorý bol podľa Lurssena najväčší, aký kedy bol na jachte nainštalovaný.



Usmanov má podľa Forbes čisté imanie 14,1 miliardy dolárov. Najväčší podiel tvorí jeho majetok v oceliarskom a ťažobnom gigante Metalloinvest.

V stredu britský futbalový klub Premier League Everton v dôsledku konfliktu pozastavil sponzorské zmluvy s troma ruskými spoločnosťami. Aj s Usmanovovou súkromnou holdingovou spoločnosťou USM. Usmanov predal svoj 30 % podiel v britskom futbalovom klube Arsenal v roku 2018.



Ruskí obchodní lídri presúvajú svoje jachty smerom k Čiernej Hore a Maldivám po oznámení sankcií z celého sveta. Údaje z lodnej databázy MarineTraffic vo štvrtok naznačili, že v Male, hlavnom meste Maldív, v súčasnosti kotví niekoľko superjácht. Zdá sa, že tu kotví aj superjachta, ktorú vlastní miliardár Alexander Abramov, predseda oceliarskej spoločnosti Evraz.