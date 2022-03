Európska únia bude podľa von der Leyenovej Slovensko kompenzovať

dnes 15:46 -

Európska únia (EÚ) bude Slovensko v rámci pomoci utečencom kompenzovať. Informovali o tom predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) po ich spoločnom rokovaní v Bratislave. Únia chce podľa von der Leyenovej poskytnúť krajinám, ktoré sú na hraniciach s Ukrajinou, pomoc v celkovej hodnote 500 miliónov eur.

"Otázka, koľko peňazí Slovensko dostane, nie je na stole, pretože solidarita je úplná. Nie je to o percentách. Každá krajina chce pomôcť, ako sa dá," tvrdí premiér. Balík peňazí je podľa neho nachystaný, ak budeme potrebovať, bude väčší. Dodal, že možno hovoriť o stopercentnom preplatení.

V súvislosti s humanitárnou pomocou von der Leyenová uviedla, že je potrebné vytvoriť humanitárne koridory, aby mohli humanitárne konvoje bezpečne prejsť a Ukrajinci mohli bezpečne odísť. "Z tohto dôvodu musia Rusi dovoliť, aby sme poskytli humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí sú na mieste," zdôraznila.

Predsedníčka EK informovala, že Únia navrhuje pre utečencov dočasný ochranný mechanizmus. Všetci dostanú právo na pobyt v EÚ na jeden rok, ktorý sa bude dať automaticky predĺžiť na dva roky. Budú sa tak môcť zamestnať, dať svoje deti do školy, dostanú zdravotnú pomoc. "Vy ste príkladom toho, ako ste to už spravili v národnej legislatíve. Toto isté robíme aj na európskej úrovni, aby tu boli všetci utečenci okamžite privítaní," podotkla.

Von der Leyenová zároveň poukázala, že Európa má dostatok plynu na to, aby prežila túto zimu. Únia komunikuje s ďalšími štátmi o dodávkach stlačeného plynu. "Máme potrebnú sieť po celej Európe. Môžeme posielať plyn tam, kam ho treba," skonštatovala s tým, že Slovensko bude v prípade potreby podporené tiež.

Proces prijatia Ukrajiny do EÚ sa podľa nej spustil. Ešte pred vypuknutím vojny začali s integráciou jednotlivých trhov, budovali spoločnú bezpečnosť či dohodu o voľnom obchode. "Máme prihlášku a spustilo to tak ďalšie procesy," poznamenala predsedníčka. Deklarovala, že podporu Únie majú i Moldavsko a Gruzínsko, ktoré avizujú vstup do európskeho spoločenstva. Obom krajinám pomôže EÚ finančne pri prijímaní utečencov z Ukrajiny.

Slovensko tiež podľa Hegera pomôže zabezpečiť repatriáciu ľudí z tretích krajín, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny.