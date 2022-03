Privítali by sme, keby sa minister financií najprv poradil a potom konal

dnes 18:16 -

Únia miest Slovenska (ÚMS) by uvítala, keby sa minister financií Igor Matovič (OĽANO) najprv poradil s odborníkmi, ľuďmi z praxe i terénu a až následne prijímal rozhodnutia. Únia to pre TASR uviedla v súvislosti s návrhom vyplácania príspevkov za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

"Nikto nás nekontaktoval, nebola otvorená žiadna diskusia, na vedomie sme nedostali žiadnu informáciu o tom, že by prebiehala konštruktívna diskusia k predmetnej téme," povedala hovorkyňa únie Daniela Piršelová. ÚMS je presvedčená, že najprv by sa mali využiť dobrovoľne ponúkané kapacity, a nie "vyrobiť" pre niekoho biznis z aktuálneho utrpenia.

"Vôbec nerozumiem, prečo štát nevyužíva svoju miestnu štátnu správu v území. V každom okrese má štát svoj okresný úrad. Nehovoriac o tom, že toto je viac o solidarite, a tak to aj cítime," poznamenal prezident ÚMS Richard Rybníček.

Návrh skritizovalo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré taktiež vyčítalo, že s nimi minister nediskutoval. Samosprávy si podľa združenia nemôžu dovoliť vyplácať príspevky za ubytovanie utečencov a následne čakať, kedy a v akom rozsahu ich bude štát refundovať. Štát by mal podľa ZMOS-u financovať ubytovanie utečencov hotelom a penziónom. Združenie to považuje za adresné a efektívne vzhľadom na to, že hotelový sektor utrpel aj v dôsledku pandémie a umožnilo by to i prehľad o pohybe cudzincov.

Možnosť vyplácania príspevku za ubytovanie schválil ešte v piatok (25. 2.) parlament. O vyplácaní a výške príspevku má rozhodnúť vláda. Legislatívny návrh má byť podľa Matoviča predložený koncom týždňa.

Príspevok má byť poskytovaný na deň, a to vo výške siedmich eur na dospelú osobu a 3,5 eura na dieťa. Pri 30-dňovom mesiaci to má byť 210 eur na dospelého a polovičná suma na dieťa. Príspevok by mali podľa Matoviča vyplácať žiadateľom obce s tým, že ministerstvo financií im má rozpočty "dotankovať".