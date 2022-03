Vojna nikdy nemôže byť odpoveďou: Ruská bohatá elita sa stavia proti Putinovej invázii

Zdroj: CNBC

V čase, keď Európa a USA posilňujú sankcie zamerané na jachty a sídla ruskej elity oligarchov, niektorí z ultrabohatého vnútorného kruhu Vladimíra Putina začali vystupovať proti jeho invázii na Ukrajinu. Takýto nesúhlas od vysokopostavených spojencov, z ktorých mnohí majú úzky vzťah s Kremľom, signalizuje zväčšujúcu sa trhlinu medzi ruskými hlasmi.



Michail Fridman, zakladateľ najväčšej ruskej súkromnej banky Alfa Bank a jeden z najbohatších ľudí v krajine, sa stal prvým ruským podnikateľom, ktorý v piatok vystúpil proti konfliktu a vyzval na ukončenie „tragédie“ a „krviprelievania“.



V liste zamestnancom svojej londýnskej súkromnej investičnej spoločnosti LetterOne ukrajinský rodák, ktorého rodičia stále žijú v Rusku, uviedol, že je „presvedčený“, že „vojna nikdy nemôže byť riešením“.



„Som pevne spätý s ukrajinským a ruským národom a súčasný konflikt vnímam ako tragédiu pre oba,“ napísal v liste, ktorý prvý zverejnil Financial Times. „Nerobím politické vyhlásenia,“ pokračoval, „som obchodník so zodpovednosťou voči svojim tisíckam zamestnancov v Rusku a na Ukrajine. Som však presvedčený, že vojna nikdy nemôže byť riešením. Táto kríza bude stáť životy a poškodí dva národy, ktoré sú bratmi už stovky rokov.“



Fridmanova škála firiem zahŕňa mobilného operátora Veon, ktorého generálny riaditeľ Kaan Terzioglu v pondelok pre CNBC povedal, že vojna by mala byť „čo najskôr zastavená“.



„Skutočne verím, že toto šialenstvo by sa malo čo najrýchlejšie zastaviť,“ povedal a dodal, že spoločnosť poskytuje internetové pripojenie Ukrajincom utekajúcim pred konfliktom.

Fridman v utorok odpovedal, že nevie, či v Rusku dôjde k odporu proti invázii, ale povedal, že plošný zákaz podnikania Rusov vo svete sa zdá byť nespravodlivý.



Oceliarsky magnát Alexej Mordašov rovnako označil boje za „tragédiu dvoch bratských národov“, ktorú treba zastaviť, ale dodal, že by nemal byť terčom medzinárodných sankcií. „Nemám absolútne nič spoločné so súčasným geopolitickým napätím. Nerozumiem, prečo boli voči nám uvalené sankcie,“ povedal.



Magnát Oleg Deripaska, ktorý sa ocitol na sankčnom zozname USA, minulý týždeň napísal na Telegram: „Mier je veľmi dôležitý! Rokovania musia začať čo najskôr!“



Medzitým Oleg Tinkov, miliardár zakladateľ Tinkoff Bank, ktorý v súčasnosti podstupuje liečbu rakoviny, označil konflikt za „nemysliteľný a neprijateľný“ a vyzval štáty, aby míňali peniaze na výskum rakoviny „nie na vojnu“.







Roman Abramovič, miliardár majiteľ anglického futbalového tímu Chelsea, sa verejne nevyjadril, ale „správcovstvo“ tímu odovzdal charitatívnej nadácii. Údajne sa tiež zúčastnil na rozhovoroch v Bielorusku v pondelok po tom, čo ho Ukrajina požiadala o pomoc pri dosiahnutí „mierového riešenia“.

Je to však len hŕstka ruských oligarchov, ostatní sa rozhodli mlčať a mnohí spochybňujú úprimnosť ich motívov, keď čelia prípadným ďalším sankciám. Niektorí ultrabohatí ľudia v Rusku už prišli takmer o polovicu svojho čistého imania, čo má za následok odhadované spoločné straty v tomto roku vyčíslené na 83 miliárd dolárov.



Mnohí sa pýtajú, aký majú títo ľudia vplyv na mocného ruského vodcu, ktorý neprejavil žiadne známky toho, že by ustúpil napriek vzdoru z vnútra Ukrajiny a rozsiahlym opatreniam zo strany jej západných spojencov. A či vôbec nejaký majú.