AHRS odhaduje, že ubytovanie pre Ukrajincov ponúka 200 – 300 zariadení v SR

Ubytovanie pre obyvateľov Ukrajiny v súčasnosti ponúka zhruba 200 až 300 ubytovacích zariadení na Slovensku. Odhaduje to prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák. Denne ubytúvajú tisícky ľudí, ktorí však po jednej alebo dvoch nociach odchádzajú ďalej. Hotelieri apelujú na systémové riešenie ubytovania utečencov, s ktorým sa obrátili aj na vládu.

Aktuálne v rámci databázy AHRS ponúka ubytovanie pre ukrajinských občanov zhruba 50 hotelových zariadení. Ide prevažne o hotely na celom Slovensku od Bratislavy až po Vysoké Tatry. "Máme však informácie od desiatok ďalších zariadení, ktoré ponúkajú svoje služby už od prvého dňa konfliktu. Ide o zariadenia na východe Slovenska, v okolí Zemplínskej Šíravy, Michaloviec, Humenného, ale aj ďalších miest," dodal Harbuľák pre TASR.

Mnoho ďalších zariadení zároveň podľa jeho slov ponúka svoje služby aj na ďalších platformách alebo už zabezpečilo ubytovanie po vlastnej línii, často sú to rodinní príslušníci ľudí, ktorí na Slovensku pracovali. "Odhadujeme, že ubytovanie takto ponúka 200 až 300 ubytovacích zariadení na Slovensku," vyčíslil prezident AHRS.

Ubytovanie podľa neho denne poskytujú tisíckam ľudí, ktorí po jednej alebo dvoch nociach odchádzajú. "A nie sú to len obyvatelia Ukrajiny, sú to aj obyvatelia z iných krajín, predovšetkým z Ázie, aj z afrických krajín. Sú to hlavne študenti, ktorí študovali na Ukrajine," priblížil pre TASR.

Zároveň skonštatoval, že na Slovensku je zhruba 65.000 postelí v hoteloch, penziónoch, turistických ubytovniach a v ďalších sezónnych zariadeniach. Na základe doterajších skúseností uviedol, že prevažná časť utečencov, ktorí v týchto dňoch prišli na Slovensko, pokračujú do ďalších krajín. Časť z nich sa pritom ubytovala u príbuzných, ale aj u ľudí, ktorí ponúkli svoje voľné kapacity v bytoch a rodinných domoch.

"Očakávame však, že v nasledujúcich dňoch sa bude tento pomer meniť a budú pribúdať tí, ktorí tu nemajú príbuzných a známych, u ktorých by našli útočisko," poznamenal Harbuľák. Oslovili preto Úrad vlády (ÚV) SR a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a ponúkli systémové riešenie ubytovania utečencov a ďalšiu pomoc. Asociácia považuje za dôležité, aby utečenci našli v týchto zariadeniach potrebný pokoj a istotu. Toto riešenie je podľa Harbuľáka efektívne pre štátne a iné inštitúcie najmä pri pomoci tým, ktorí chcú zostať na Slovensku.

Zatiaľ však nevidí v tomto smere plán vlády. AHRS chápe, že táto situácia je nová a vyžaduje si aj legislatívne úpravy. "Očakávame minimálne komunikáciu s ubytovateľmi o možnom vývoji a očakávaniach. Napriek obrovskej vlne solidarity nie je v silách slovenských domácností poskytnúť ubytovanie a hlavne ďalšiu pomoc väčšiemu počtu utečencov," podotkol prezident asociácie.