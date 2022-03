Ukrajina: Prečo sankcie nedokážu zvrhnúť Putina

Zdroj: reuters;the conversation;BBC;atlanticcouncil

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:36



V roku 2009 smrť moskovského protikorupčného právnika Sergeja Magnitského vo väzbe motivovala Billa Browdera, podnikateľa, ktorý predtým pracoval v Rusku a zamestnával ho, lobovať u vlády USA za zavedenie sankcií proti Rusku.



Americké sankcie boli v roku 2013 riadne uvalené na 18 ľudí, ktorí mali priamy súvis s Magnitského smrťou alebo vyšetrovaním daňových podvodov, ktoré viedlo k jeho uväzneniu. Nesmeli mať bankové účty v USA ani vstupovať do krajiny. V reakcii na to Rusko zakázalo cudzincom adopciu ruských sirôt. Neskôr sankcie rozšírené na ďalších jednotlivcov zapojených do porušovania ľudských práv, prijali aj iné krajiny, napríklad Spojené kráľovstvo.



Keď ruské vojská vstúpili na Krym v roku 2014, viedlo to k sankciám pre viacero ľudí. Neboli zamerané len na jednotlivcov priamo zapojených do porušovania ľudských práv, ale aj na tých, ktorí porušovanie organizovali. Zašlo to tak ďaleko, že to zasiahlo aj ropného manažéra Igora Sečina, osobu z najbližšieho kruhu Vladimira Putina, čo jasne naznačilo, kto bude ďalším cieľom. V decembri 2014 spôsobil Sečin veľkú menovú krízu v dôsledku nadmerných medzinárodných pôžičiek, ktoré si vzal na nákup TNK-BP. Keďže ho nikto nepotrestal, o niečo menšiu katastrofu zopakoval presne o dva roky neskôr. Potom spôsobil ďalšiu menovú krízu, pretože „ sprivatizoval “ takmer pätinu Rosneftu s jej vlastnými dlhopismi. Skutoční príjemcovia tejto privatizácie neboli nikdy odhalení, zatiaľ čo akcie sú skryté v niekoľkých vrstvách offshore spoločností na Kajmanských ostrovoch. Sečin je tiež zodpovedný za katastrofálnu podporu Ruska Nicolásovi Madurovi a jeho diktatúre, čím poskytla Venezuele pôžičku vo výške 8,5 miliardy dolárov. Toľko v skratke o Sečinovi.



Sankcie zahŕňali aj ropné a obranné spoločnosti a banky, pričom stanovili, že americké spoločnosti s nimi nesmú obchodovať. Moskva opäť ohlásila protisankcie a zakázala potraviny vyrábané v EÚ. Vzniklo tak niekoľko videí, ako bol syr a podobné tovary rozdrvené buldozérom, ale na západ to malo len slabý vplyv.

Keď bol v tom istom roku zostrelený let MH-17 v regióne Donbas, pri nešťastí vtedy prišlo o život 298 ľudí, proti ruským oligarchom boli uvalené ďalšie sankcie pod vedením USA. Najviac postihnutá bola Sberbank, jedna z najväčších ruských bánk, ale aj množstvo veľkých projektov, ktoré záviseli od zahraničných strojov.



Rusko odpovedalo zákonom, ktorý povoľoval zabavenie cudzieho majetku, aj keď sa nevie, či bol niekedy použitý. HDP na obyvateľa národa klesol v nasledujúcich dvoch rokoch takmer o 40 %, takže sankcie boli výrazné. Ale politika Ruska sa nezmenila.







Nové sankcie proti Rusku po jeho invázii na Ukrajinu sú podstatne tvrdšie ako tie, ktoré boli uvalené predtým. Zahraničné aktíva centrálnej banky sú zmrazené a Rusko si nemôže požičiavať zo zahraničia. Banky nemôžu používať systém Swift, čo im sťažuje posielanie peňazí do bánk v zahraničí. Uskutočňovanie platieb je kľúčovým prvkom pri dovoze a vývoze a obmedzenia prinášajú riziká. Keď posielate tovar do zahraničia, čo trvá týždne, chcete si byť istí, že svoje peniaze dostanete rýchlo späť. Popredné banky v Rusku majú tiež zakázané používať americký bankový systém.



Nemecko, ktoré sa pôvodne zdráhalo uvaliť sankcie na Rusko, na neurčito pozastavilo nový plynovod Nord Stream 2 a sľubuje, že sa zbaví ruského plynu a ropy. "Je to obrovská zmena pre nemeckú zahraničnú politiku s obrovskými dôsledkami pre energetickú bezpečnosť a širšiu pozíciu Berlína voči Moskve," povedal Marcel Dirsus, nerezident Inštitútu pre bezpečnostnú politiku Univerzity v Kieli. "Naznačuje to, že Nemecko to s uvalením vysokých nákladov na Rusko skutočne myslí vážne."



"Vitajte v novom svete, kde budú musieť Európania čoskoro zaplatiť 2000 eur za tisíc kubických metrov!" tweetoval Dmitrij Medvedev, bývalý ruský prezident a teraz podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska, a navrhol, aby sa ceny zdvojnásobili. Minister hospodárstva Robert Habeck povedal, že nemecké dodávky plynu sú zabezpečené aj bez Nord Streamu 2. Novinárom v Düsseldorfe však povedal, že ceny v krátkodobom horizonte skutočne pravdepodobne ďalej porastú.



EÚ a USA sľubujú, že nájdu všetkých príbuzných všetkých oligarchov. Švajčiarsko nie je neutrálne po prvý raz od roku 1815. A po prvý raz v histórii je úradujúci prezident terčom individuálnych sankcií. Británia zavedie sankcie proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi "v blízkej budúcnosti", povedal Boris Johnson. Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell uviedol, že dvojica sa pripojila k bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a sýrskemu prezidentovi Bašárovi al-Asadovi, čo sú jediní svetoví lídri, na ktorých EÚ uvalila sankcie. USA tiež uvalili zákaz cestovania pre Putina a Lavrova, čo je krok, ktorý Spojené kráľovstvo a EÚ zatiaľ neprijali, avšak intenzita medzinárodného odsúdenia a spolupráce je jednoducho bezprecedentná.



Otázne ale je, či budú všetky tieto sankcie fungovať.

Vojenská operácia na Ukrajine bola pre trh od začiatku šokom. Od oznámenia ruskej „mierovej operácie“ v Donecku a Luhansku 21. februára sa mnohé ruské akcie znehodnotili o 40 % až 50 % v rubľoch.

Moskovská burza klesla približne o 30 % a niekoľko posledných obchodných dní musela byť zatvorená. Mnoho ľudí predávalo ruble na nákup cudzej meny, čo spôsobilo pokles výmenného kurzu približne o 30 %, čo ešte viac prehĺbilo straty zahraničných investorov.







Ruská centrálna banka musela predať 1 miliardu USD interne držaných devízových rezerv, aby podporila výmenný kurz, ako aj zaviesť požiadavku, aby vývozcovia predávali svoju cudziu menu, a viac ako zdvojnásobila úrokové sadzby. Z dlhodobého hľadiska sa však Rusko zdá byť zabezpečené.



Rusko nepotrebuje zahraničné pôžičky, pohybujú sa okolo 30 % HDP v porovnaní napríklad so 102 % v USA. Rusko poteší, ak bude v dôsledku vylúčenia zo Swiftu ťažké dostať kapitál z Ruska. Miliardy dolárov sa presúvajú ročne, a to nielen oligarchami, ktorí kupujú jachty, ale aj obyčajnými ľuďmi, ktorí svoje úspory smerujú do menej rizikových jurisdikcií.



Pokles výmenného kurzu spôsobí, že ruskí robotníci budú relatívne chudobnejší. Vysoká úroková sadzba im sťaží nákup nehnuteľností a áut. Ak vláda nepríde s podporným balíčkom, môže dôjsť k nezamestnanosti, ľudia prídu o svoje nehnuteľnosti a môžu nastať aj horšie veci, ako je nedostatok stravy a hladovanie. Ale aj s podporou sa z dlhodobého hľadiska zdá pravdepodobný ďalší pokles príjmu priemerného Rusa. Ich príjmy sa do dnešného dňa nezotavili zo sankcií z roku 2014. Pri najnovších sankciách, okrem iného uvalených aj na zariadenia a náhradné diely, sa produktivita práce nezlepší.



Čo sa týka oligarchov, určite budú chudobnejší a možno si budú musieť kúpiť aj nové jachty, aby sa mohli plaviť v Rusku, ak stratia prístup k tým, ktoré majú zakotvené v cudzine. Ale v zásade budú stále veľmi bohatí a veľmi šťastní.







Prežije to Rusko? Pravdepodobne áno. Mnoho ľudí venovalo dostatok času uisťovaniam, že Rusko dokáže odolať izolácii. Banky napríklad naplánovali spôsoby, ako uľahčiť medzinárodné prevody bez použitia Swiftu. A suroviny, najmä ropu a hliník, ktoré už nebude kupovať západ, si kúpi Čína. Takže aj keď tieto sankcie Rusku ublížia, ale ho nezlomia.



Tiež je otázne, čo bude s Putinom. Jeho podpora asi nebola ani tak veľká, prečo by sa inak administratíva oddávala masívnym volebným podvodom? Sankcie, ktoré urobia Rusov chudobnejšími, ich preto pravdepodobne nebudú motivovať odovzdať hlas vo voľbách niekomu inému.

V roku 1992 bola na Juhosláviu uvalená široká škála západných sankcií v dôsledku zverstiev v balkánskych vojnách. Patrili medzi ne zákaz športu, zákaz medzinárodného obchodu, námorné blokády, zákaz juhoslovanských leteckých spoločností a zbrojné embargo. V dôsledku toho sa musela Juhoslávia vyrovnať s hyperinfláciou. Zverstvá však pokračovali. V roku 1995 došlo v Srebrenici k masakre viac ako 7000 bosnianskych mužov a chlapcov. Sankcie boli zrušené v roku 2001, po pripojení k NATO v roku 1999, a potom, čo bol Slobodan Miloševič prevezený do Haagu. Miloševič, samozrejme, nemal jadrové zbrane.