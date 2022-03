EÚ sa zameriava ruských oligarchov, sankcie najbohatších Rusov už pripravili o 83 miliárd dolárov

Zdroj: ČTK,Bloomberg

Foto: TASR/AP;SITA/AP

dnes 16:33 -

Podľa dvoch zdrojov Bloombergu pracuje Brusel na nových opatreniach, ktoré by mali potrestať aj ďalších ruských oligarchov. EÚ pritom už v reakcii na ruské uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny uvalila sankcie na 23 vysoko postavených činiteľov, vrátane armádnych veliteľov a predstaviteľov bánk. Proti takémuto množstvu ruských miliardárov ale ešte nezakročila, uviedol Bloomberg.



Niektorí jedinci uvedení na novom sankčnom zozname obvinenia odmietli. Vyhlásenie, ktoré bolo vydané menom Fridmana a Avena, oboch podnikateľov označilo za dlhodobých investorov do európskych firiem, "ktorí zamestnávajú desaťtisíce ľudí v Británii a Európe".



Taliansky premiér Mario Draghi podporuje ďalšie sprísnenie sankcií proti Rusku a navrhuje, aby sa nové postihy zamerali najmä na oligarchov a ruskú centrálnu banku. V prejave k poslancom povedal, že by mal vzniknúť verejný medzinárodný register majetných Rusov s imaním presahujúcim desať miliónov eur. Do sankcií by sa podľa neho mala zapojiť aj Banka pre medzinárodné vysporiadanie platieb (BIS), ktorá funguje ako centrálna banka centrálnych bánk. BIS až doteraz odmietala komentovať, či sa do sankcií proti Rusku priamo zapojí. Jej hovorkyňa Jill Fordenová ale v pondelok uistila, že BIS rozhodne Rusku neposkytne možnosti, ako sankcie obísť.



EÚ už zmrazila majetok a zakázala cestovanie niektorým bohatým Rusom. Hodnota majetku najbohatších ľudí z Ruska sa tak od napadnutia Ukrajiny rýchlo zmenšuje. 22 najbohatších Rusov, ktorí sú v rebríčku 500 najbohatších ľudí sveta zostavovaného agentúrou Bloomberg, tento rok prišlo asi o 83 miliárd USD.

Piotr Aven

Vladimir Putin a Vagit Alekperov

EÚ v pondelok rozhodla o sankciách voči niektorým mimoriadne bohatým Rusom, vrátane hutného magnáta Ališera Usmanova, majiteľov investičnej skupiny Alfa Group Michaila Fridmana a Piotra Avena a oceliarskeho magnáta Alexeja Mordašova. V pondelok tiež Švajčiarsko zakázalo cestovanie piatim oligarchom blízkym ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi a oznámilo, že zatvorí svoj vzdušný priestor pre všetky lety z Ruska, vrátane súkromných lietadiel.Majetok šéfa ropnej spoločnosti Lukoil Vagita Alekperova už tento rok klesol zhruba o 13 miliárd USD, čo je najväčší prepad z 22 ruských miliardárov vedených v indexe agentúry Bloomberg. Akcie Lukoilu obchodované v Londýne sa v pondelok prepadli o 62,8 percenta.Gennadij Timčenko, jeden z prvých oligarchov, na ktorého Británia uvalila sankcie, tento rok prišiel o takmer polovicu svojho čistého imania. Hodnota jeho majetku sa znížila o 10,6 miliardy USD. Ďalšiemu akcionárovi plynárenskej spoločnosti Novatek, Leonidovi Michelsonovi, sa tento rok hodnota majetku scvrkla o 10,2 miliardy USD .

Kríza na Ukrajine prilákala pozornosť k Romanovi Abramovičovi, jednému z najvýznamnejších miliardárov s majetkom zahŕňajúcim podiel v oceliarni Evraz a v britskom futbalovom klube Chelsea. Abramovič v sobotu odovzdal kontrolu nad futbalovým klubom správcom charitatívnej nadácie futbalového klubu a jeho hovorkyňa uviedla, že ho oslovila Ukrajina, aby pomohol sprostredkovať mier s Ruskom. Podľa agentúry Bloomberg je hodnota majetku Romana Abramoviča, ktorý zatiaľ nie je na britskom sankčnom zozname, približne 13,9 miliardy USD. Tento rok už klesla zhruba o päť miliárd USD.



Fridman a Deripaska sa pripojili k malej skupine významných Rusov, vrátane hercov, hudobníkov a televíznych moderátorov, ktorí vyzvali Putina, aby zastavil vojenskú operáciu na Ukrajine, aj keď väčšina ruských oligarchov mlčí.





Vladimir Putin a Oleg Deripaska

Fridman má pod kontrolou súkromnú investičnú firmu LetterOne a je zakladateľom najväčšej ruskej súkromnej banky Alfa Bank. Narodil sa na Ukrajine a vo Ľvove stále žijú jeho rodičia. V liste zamestnancom vyzval na ukončenie krviprelievania a uviedol, že vojna nikdy nemôže byť riešením. Vojna na Ukrajine by mala skončiť, vyhlásil miliardár podľa agentúry Reuters, a priblížil aj obchodnú situáciu v Rusku: „V Rusku teraz nemôžete divestovať žiadne aktíva, nie sú tu kupci.“Deripaska v aplikácii Telegram vyzval na čo najrýchlejšie začatie mierových rozhovorov. Deripaska založil ruskú hliníkárenskú firmu Rusal, v ktorom stále vlastní podiel prostredníctvom akcií jeho materskej spoločnosti EN+ Group, s ktorej akciami sa obchoduje v Londýne. Od roku 2018 je na americkom sankčnom zozname kvôli údajným väzbám na ruskú vládu, čo sa snaží právne napadnúť, upozorňuje denník The Guardian.