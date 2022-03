Preprava ruského plynu cez Slovensko sa v závere februára výrazne zvýšila

dnes 13:48 -

Tranzit ruského plynu cez Slovensko do západnej Európy sa napriek ruskej invázii na Ukrajinu v posledných februárových dňoch oproti predchádzajúcemu obdobiu viac ako zdvojnásobil. Od piatka (25. 2.) priteká na Slovensko cez vstup vo Veľkých Kapušanoch viac ako 80 miliónov kubických metrov (m3) ruského zemného plynu denne. Situácia sa nezmenila ani na začiatku marca. Vyplýva to z údajov zverejnených prepravcom plynu Eustream.

Obavy z prerušenia dodávok ruského plynu do Európy po eskalácii konfliktu na Ukrajine a prijatí sankcií voči Rusku sa tak zatiaľ nenaplnili. Preprava ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko sa začiatkom februára držala na úrovni 50 – 60 miliónov m3 denne, no po 10. februári klesla na priemerných 28 miliónov m3. Situácia sa začala meniť od štvrtka (24.2), keď na Slovensko pritieklo 58 miliónov m3 plynu.

Aktuálne sa tak preprava plynu z Ruska cez Ukrajinu približuje situácii v novembri a decembri, keď vo Veľkých Kapušanoch denne evidovali od 70 do 90 miliónov m3 plynu denne. Na Slovensko okrem Ukrajiny prichádza zemný plyn aj z opačného smeru, keď v závere februára pritekalo z Česka ďalších 20 až 30 miliónov m3. Na Slovensku však zostáva iba malá časť dodaného plynu. Väčšina odchádza cez Rakúsko ďalej do krajín západnej Európy. Posledné februárové dni to bolo okolo 90 až 100 miliónov m3 denne.