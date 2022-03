dnes 13:16 -

Ekonomická redakcia TASR prosí odberateľov, aby si v správe "MF: Štátny rozpočet sa vo februári prepadol do schodku 680,4 milióna eur", vydanej o 10.37 h, opravili v 1. odseku, 2. vetu:

Napriek tomu ide oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď schodok dosiahol výšku takmer 1,2 miliardy eur, o zlepšenie hospodárenia o takmer pol milióna eur.Správne má byť:Napriek tomu ide oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď schodok dosiahol výšku takmer 1,2 miliardy eur, o zlepšenie hospodárenia o takmer pol miliardy eur.Za chybu sa ospravedlňujeme.Nasleduje opravené znenie.

Bratislava 1. marca (TASR) – Po januárovom prebytku vo výške 123 miliónov eur vykázal štátny rozpočet ku koncu februára schodok 680,4 milióna eur. Napriek tomu ide oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď schodok dosiahol výšku takmer 1,2 miliardy eur, o zlepšenie hospodárenia o takmer pol miliardy eur. O bilancii štátneho rozpočtu v utorok informovalo Ministerstvo financií (MF) SR na svojej internetovej stránke.

"Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 537,1 milióna eur, výdavky sa medziročne zvýšili o 38,2 milióna eur," priblížilo MF. Na príjmy mal vplyv najmä vyšší výber daní, a to medziročne o 522,1 milióna eur. Výdavkovú stranu ovplyvnil okrem iného aj medziročný nárast výdavkov na obsluhu štátneho dlhu o 52 miliónov eur.

Pozitívny vývoj MF zaznamenalo pri dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 340,8 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 70,6 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 43,5 milióna eur, ale napríklad aj pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 43,2 milióna eur.

Na výdavkovej strane štátneho rozpočtu sa okrem obsluhy dlhu zvýšili výdavky súvisiace s čerpaním eurofondov, a to o osem miliónov eur. Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 6,8 milióna eur, no platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 76,4 milióna eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 47,4 milióna eur.