Taliansko si krátkodobo poradí aj bez ruského plynu

dnes 13:16 -

Taliansko by v krátkodobom horizonte dokázalo zvládnuť úplný výpadok dodávok plynu z Ruska. Vyhlásil to v utorok premiér Mario Draghi. Dodal však, že takýto scenár by skomplikoval krajine nasledujúce zimy.

Talianska vláda je tiež pripravená poskytnúť dodatočnú podporu firmám a domácnostiam, keďže ruská invázia na Ukrajinu a následné narušenie obchodných vzťahov ešte viac zvýšili ceny energií, povedal Draghi v parlamente.

Taliansko sa snaží znížiť svoju závislosť od Ruska, ktoré sa podieľa viac ako 40 % na importe plynu.

Podľa Draghiho aktuálne je Taliansko schopné absorbovať akýkoľvek nárast dopytu po plyne vďaka zásobám v skladoch alebo iným zdrojom dovozu, keďže zima ustupuje a teploty sa zvyšujú.

Okrem toho Taliansko tiež pracovalo na zvýšení dodávok z iných krajín, ako sú Alžírsko a Azerbajdžan, ako aj na väčšom využívaní terminálov na skvapalnený zemný plyn, informoval Draghi.

Minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v tejto súvislosti uviedol, že jeho pondelková (28. 2.) návšteva Alžírska, s cieľom zvýšiť dodávky plynu z tejto krajiny, priniesla dobré výsledky.

Draghi poslancom povedal tiež, že Taliansko je pripravené uvaliť ďalšie sankcie na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu vrátane zamerania sa na jeho oligarchov a zvýšeného tlaku na centrálnu banku.

Premiér zároveň odsúdil Rusko za uvedenie svojich jadrových síl do stavu najvyššej pohotovosti. Európska únia (EÚ), USA, Británia, Kanada a ich spojenci uvalili na Rusko po útoku na Ukrajinu tvrdé sankcie a podľa Draghiho ďalšie môžu byť na spadnutie.

"Navrhol som najmä ďalšie cielené opatrenia proti oligarchom. Cieľom je vytvoriť verejný medzinárodný register osôb s majetkom nad 10 miliónov eur," uviedol Draghi.

Bývalý prezident Európskej centrálnej banky chce tiež zintenzívniť tlak na ruskú centrálnu banku a dodal, že na sankciách by sa mala podieľať aj Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) so sídlom vo Švajčiarsku.

Draghi zároveň požiadal parlament, aby schválil vládne plány poslať Ukrajine zbrane, ktoré by jej pomohli brániť sa. Hlasovanie o tejto otázke sa očakáva v priebehu dňa.

Upozornil, že Európska únia potrebuje teraz minúť viac na obranu a označil ruský útok za zlomový bod v európskej histórii.

„Hrdinský odpor ukrajinského ľudu, jeho prezidenta (Volodymyra Zelenského) nás konfrontuje s novou realitou a núti nás robiť rozhodnutia, ktoré boli ešte pred pár mesiacmi nemysliteľné,“ vyhlásil.