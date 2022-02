Strach, trhy, vojna

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/AP

dnes 0:32 -

Výnimkou nie je ani konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Zo strany Európy bola veľká diplomatická snaha vyhnúť sa konfliktu. Nemecko, ktoré je silne závislé od ruského plynu, a Francúzsko s priamym zásahom Macrona ako sprostredkovateľa, to skúšali znova a znova. Ani Spojené štáty, ani Rusko však neboli ochotné stratiť svoj podiel na moci alebo v prípade Ruska časť zóny svojho vplyvu na proruskej Ukrajine. Nakoniec Rusko spustilo útok, čím sa trhy ocitli v jednom z najdesivejších scenárov. Ak akciové trhy klesnú pri správe o vojnovom konflikte prepad je väčší, ak sa v postihnutej oblasti sústreďujú veľké zásoby zemného plynu a ropy.



Akcie prehnane reagujú poklesom, keď sú očakávania zlé. Preto aj ruský útok na Ukrajinu rozhýbe trhy. To sa podľa finančnej literatúry očakávalo a aj stalo.



Možný nedostatok dodávok energie spôsobil okamžitý a výrazný nárast ceny ropy (v kontexte, keď sú ceny už aj tak na vysokých úrovniach). To je ďalší znak citlivosti trhov na rizikové situácie: účinky sa prejavujú nielen na akciovom trhu (ktorého pád bol v deň invázie rozsiahly, aby sa v piatok obnovil), ale aj na komoditných trhoch (suroviny), ktoré vo štvrtok vzrástli a v piatok klesli.







Ruský vpád na Ukrajinu spôsobil krach a spôsobil, že ruský akciový trh stratil viac ako 50 % svojej trhovej kapitalizácie.







Sme svedkami niečoho podobného tomu, čo sa stalo takmer pred dvoma rokmi, okolo 11. marca 2020, keď WHO oficiálne vyhlásila covid-19 za pandémiu, aj vtedy na trhoch nastal všeobecný pokles.



Ako dominový efekt nasledovali prepady na ázijských akciových trhoch, ktoré ako prvé pocítili účinok útokov. Následne sa to rozšírilo aj na ostatné trhy, ktoré sa otvárali, európske a odtiaľ panika potom preskočila na americké trhy, ktoré mali čas ukončiť seansu na vzostupe.





Prvotnou reakciou bol prepad akciových trhov na začiatok vojny, zároveň ceny surovín prudko vzrástli. V podstate ropa a plyn (kľúčové časti tohto konfliktu) a zlato, ktoré v nepriaznivých ekonomických scenároch plní funkciu útočiska, podobne ako tomu je aj v prípade kryptomien.



Strach z vojny ovplyvnil aj rizikové prirážky európskeho štátneho dlhu, ktoré prudko vzrástli, ako sa to stalo v iných obdobiach neistoty. Stačí si spomenúť na dlhovú krízu z roku 2010, ktorá mala katastrofálne následky pre mnohé krajiny v Európe, ale predovšetkým pre Grécko .

Pravda je taká, že Európa je silne závislá od plynu a ropy z Ruska a že v roku 2020 mali ceny energií stúpajúci trend, z ktorého sa nedokázali dostať. K týmto faktorom sa pridáva aj ruská invázia na Ukrajinu. Rusko je najväčším dodávateľom plynu a ropy do EÚ a vyššie náklady na energie znamenajú drahšiu dopravu, čo ovplyvňuje pohyb všetkých druhov tovaru.

Znepokojivé porovnanie možno dokonca urobiť s jomkipurskou vojnou v roku 1973 na Blízkom východe, ktorá viedla k ropnej kríze. To otriaslo svetovou ekonomikou v jej základoch a signalizovalo koniec ekonomického rozmachu , ktorý urobil tak veľa pre zníženie nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne. Dnes je svetová ekonomika oveľa väčšia ako vtedy, no v posledných desaťročiach rastie oveľa pomalšie.

Pandémia zasadila počas posledných dvoch rokov silnú ranu, pričom vlády boli nútené minúť obrovské sumy na záchranu svojich vlastných ekonomík. Teraz, napriek určitým známkam oživenia, pretrvávajú riziká vyššej inflácie a nižšieho rastu, pričom veľké dlhy obmedzujú schopnosť mnohých vlád zasiahnuť.



Je možné, že pre európskych občanov budú mať hlavné dôsledky konfliktu ekonomický charakter: náklady na energiu budú naďalej rásť, tieto nové zvýšenia budú mať vplyv na ceny a zvýši sa inflácia. To, čo sa na jeseň ukázalo ako dočasné zvýšenie cien, sa teda pravdepodobne skončí ako čistá a jednoduchá inflácia a podkope postkovidový rast európskych ekonomík.





Vysoká a rastúca inflácia prehĺbi krízu životných nákladov, ktorá už postihuje mnohých spotrebiteľov. Predstavuje tiež dilemu pre centrálne banky, ktoré v posledných dvoch rokoch pandémie nalievali peniaze do ekonomiky. Väčšina teraz plánuje postupné stiahnutie tejto podpory súčasne s postupným zvyšovaním úrokových sadzieb s cieľom obmedziť infláciu. To však ešte viac oslabí ekonomiku – najmä ak bude inflácia naďalej zrýchľovať a centrálne banky zareagujú dramatickým zvýšením úrokových sadzieb.

Zatiaľ čo centrálne banky pumpovali obrovské množstvo peňazí na finančné trhy, aby pomohli stabilizovať slabú ekonomiku, jedným z následkov bolo, že akciové trhy zostali v poslednom desaťročí pozoruhodne na vzostupe, pričom každý rok rástli v priemere o takmer 10 %. Akcie tento rok začali klesať po tom , čo centrálne banky oznámili, že túto podporu ukončia. Ak sa stagflácia vráti, centrálne banky budú musieť znížiť svoju podporu ešte rýchlejšie, zatiaľ čo spomaľujúca sa ekonomika by zasiahla zisky firiem a ďalej stlačila ceny akcií. To by zase mohlo znížiť investície a podnikateľskú dôveru, čo by viedlo k menšiemu počtu nových pracovných miest.





Počas krízy v 70. rokoch 20. storočia americká centrálna banka zvýšila úrokové sadzby do roku 1978 na 10 %, čo spôsobilo hlbokú recesiu. Nasledujúci rok v Spojenom kráľovstve úrokové sadzby Bank of England dosiahli 17 % , čo vyvolalo prudký hospodársky pokles.



Pre mnohých ľudí, ktorí držia akcie alebo iné aktíva, zvyšujúce sa ceny často vedú k „efektu bohatstva“, keď sú sebavedomejší pri míňaní (a požičiavaní si) peňazí, najmä pri veľkých položkách. Slabšie trhy preto ovplyvňujú hospodársky rast, ako aj životaschopnosť dôchodkových plánov, od ktorých je veľa ľudí závislých.



A nie je dôležitá len miera inflácie, ale aj očakávania ľudí, že bude ďalej rásť. To môže rozprúdiť „špirálu miezd a cien“, kde ľudia požadujú vyššie mzdy, aby kompenzovali vyššie životné náklady, čo núti spoločnosti plošne zvyšovať ceny, aby z nich platili za rast miezd. Centrálne banky sú potom nútené zvyšovať úrokové sadzby ešte vyššie.



Inflácia tiež znamená, že vládne výdavky by mohli reálne klesnúť, znížila by sa úroveň verejných služieb a stlačili platy vo verejnej správe. A ak sa firmy začnú obávať, že nedokážu dostatočne zvýšiť ceny, aby kompenzovali vyššie mzdy, môžu byť v pokušení obmedziť pracovnú silu, čo povedie k vyššej nezamestnanosti.







Otázkou teraz je, aké budú dopady tejto vojny na trhy a ekonomiku v dlhšom časovom období. Hoci odhady do budúcnosti sú ťažké, niet pochýb o tom, že v závislosti od scenára, v ktorom sa nachádzame, môže byť vplyv taký, že sa Európa ponorí do ďalšej veľkej hospodárskej krízy s neistými dôsledkami.

Ale možno najväčším rizikom pre svetovú ekonomiku je, že dlhotrvajúca kríza by mohla uvrhnúť svet do stagflácie, čo je kombinácia vysokej inflácie a nízkeho ekonomického rastu.



Dúfajme, že priebeh udalostí umožní zahliadnuť svetlo v tomto tuneli, do ktorého práve vstúpili Rusko, Ukrajina, Európa a svet. Európa bude pravdepodobne prvá v prípade akejkoľvek ekonomickej búrky, čiastočne kvôli svojej väčšej závislosti od ruských dodávok energie, ale aj kvôli svojej geografickej blízkosti k vojne pred jej prahom.