BBC: Čierny pondelok ruskej ekonomiky

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 17:25 -

Pád rubľa

Ranné obchodovanie na moskovskej burze (od siedmej ráno) zrušili. Keď sa o desiatej predsa len začalo obchodovať, kurz dolára vystúpil na úroveň 117,8 rubľa a eura na 132,9. Sú to historické rekordy. Niečo také sa nedialo ani za krízy v roku 2008, ani po anexii Krymu v roku 2014. V bankových aplikáciách sa od nedele ponúka nákup devíz podľa astronomického kurzu: za euro teraz chcú 150 rubľov, za dolár 140.

Prečo sa tak stalo? V nedeľu boli proti ruskej centrálnej banke zavedené vražedné sankcie. Asi polovičku jej aktív a medzinárodných rezerv (prostriedkov, ktoré centrálna banka rovnako ako iné národné banky má v zahraničných aktívach pre prípad "čierneho dňa") sa rozhodli zmraziť. Z týchto rezerv centrálna banka podporovala rubeľ v posledných dňoch tým, že predávala "svoje" doláre na trhu. Teraz si musí hľadať iné zdroje.

Cez víkend proti Rusku vyhlásili aj ďalšie tvrdé sankcie, ako je faktické uzavretie vzdušného priestoru, odvolanie prenajatých lietadiel, odpojenie jednotlivých bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT. S týmto nákladom trh prišiel k pondelku - a nie je divu, že sa rubeľ zrútil.

Centrálna banka zvýšila kľúčovú sadzbu na 20 percent

Ide o ďalší rekord (od roku 2013, kedy sa sadzba stala pre centrálnu banku v zásade hlavným ukazovateľom), čo vôbec neteší. Žiadna centrálna banka - napriek obvyklým predstavám - nemá veľa mechanizmov pomôcť národnej mene a celému systému.

Aby zabránili situácii, že sa sporitelia hromadne vrhnú na banky, aby si vybrali peniaze, čo je nebezpečné pre celý systém, bol regulátor nútený zvýšiť sadzby. To robí úspory v rubľoch trošku príťažlivejšími a celkovo ochladzuje trh. Je pravidlom, že sadzby pre úvery a depozity nasledujú kľúčovú sadzbu s miernym oneskorením niekoľkých týždňov. Ale teraz nastala zvláštna situácia a oneskorenie bude najskôr menšie.

Vývozcom uložili povinnosť predávať devízové ​​príjmy

Nie všetky, ale 80 percent. Je dôležité chápať, že ju nemajú odovzdať, ale predať - teda vymeniť za ruble. Toto opatrenie centrálna banka tiež zaviedla na podporu ruskej meny.

Pri terajších cenách ropy (zatiaľ nie je dôvod si myslieť, že klesnú – skôr stúpnu) budú predávať okolo 55-60 miliárd dolárov mesačne. Samozrejme nevieme, koľko devíz predala centrálna banka na podporu rubľa, ale najskôr sú tieto hodnoty porovnateľné. Na stabilizáciu trhu v najbližších týždňoch by to malo stačiť, domnieva sa riaditeľ pre investície spoločnosti Loko-Invest Dmitrij Polevoj.

Je dôležité chápať, že ide o skutočne závažné, ale nie bezprecedentné opatrenia. Predaj časti devízových príjmov bol povinný až do roku 2007. Okrem toho do minulého júna boli vývozcovia povinní prevádzať devízové ​​príjmy do Ruska a mať ich tu (nemuseli ich predávať, ale držať v zahraničnej mene).