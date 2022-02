Goldman Sachs: Ruské aktíva sa v dôsledku sankcií stávajú neinvestovateľnými

Zdroj: CNBC

Kľúčové opatrenie má za cieľ zmraziť devízové rezervy centrálnej banky Ruska v objeme približne 630 miliárd dolárov, čím sa centrálnej banke zabráni v nákupe ruského rubľa od západných finančných inštitúcií a likvidácii aktív. Vyplýva to z opatrení z minulého týždňa, ktoré fakticky vylúčili ruské banky zo západného finančného systému.



Cez víkend sa USA, európski spojenci a Kanada tiež dohodli na odpojení kľúčových ruských bánk od systému zasielania správ SWIFT, ktorý spája viac ako 11 000 bánk a finančných inštitúcií vo viac ako 200 jurisdikciách.



Nové americké sankcie voči ruským bankovým veľmociam Sberbank a VTB budú uzákonené 26. marca, aj keď mnohé podrobnosti o nových sankciách ešte musia odsúhlasiť rôzne vlády.



Kamakshya Trivedi, vedúci oddelenia devízových kurzov, sadzieb a stratégie rozvíjajúcich sa trhov v Goldman Sachs, v pondelok pre CNBC povedal, že tento krok sa ukazuje ako najdôležitejší, pretože odstráni „hlavnú a prvú líniu obrany“ Moskvy proti znehodnoteniu miestneho aktíva.



Ruský rubeľ sa v pondelok skoro ráno prepadol o ďalších 29 % voči doláru , aby sa dostal na historické minimum, kým v polovici popoludnia stiahol časť zo svojich strát. Centrálna banka viac ako zdvojnásobila kľúčovú úrokovú sadzbu krajiny na 20 % z 9,5 % v snahe kompenzovať riziko ďalšieho znehodnotenia a inflácie.







rivedi naznačil, že mena a ďalšie aktíva budú naďalej slabnúť a volatilitu. „Ak si spomeniete na anexiu Krymu v roku 2014 a celé obdobie rokov 2014 až 2015, kde bol koniec roka, mali ste aj eskaláciu násilia na Donbase, veľký pokles cien ropy, došlo k prepadu ruskej rezervy vo výške rádovo viac ako 100 miliárd dolárov… a v tom období dochádzalo k veľmi významným intervenciám na dennej báze,“ povedal Trivedi a uviedol, že tieto kroky zdôraznili úlohu, ktorú rezervy zohrávajú pri stabilizácii mien, a poznamenal, že aj v tom čase rubeľ zaznamenal výrazný výpredaj. „Takže keď sa rýchlo posuniete vpred k dnešku, ak je tento hlavný obranný mechanizmus pre ruské orgány úplne nedostupný alebo málo dostupný, bude to znamenať oveľa výraznejší dopad a volatilitu v miestnych aktívach, a myslím, že práve to teraz vidíte,” dodal. „Myslím si, že tieto aktíva, odhliadnuc od technického postavenia, ako s nimi ľudia obchodujú, sa pre mnohých globálnych investorov stanú čoraz viac neinvestovateľnými.”



Keďže ruské aktíva sú pod „intenzívnym“ a „trvalým“ tlakom, navrhol, že krajiny s rozvíjajúcimi sa trhmi, ktoré sú producentmi komodít a sú vzdialené od bezprostredného „diania konfliktu“ – ako je Latinská Amerika a Perzský záliv – by mohli ponúknuť atraktívnejšie strednodobé možnosti pre investorov.

Keďže ale mnoho podrobností o podobe sankcií stále nie je dohodnutých a sú aj určité nezrovnalosti medzi USA a EÚ, pokiaľ ide o cieľové inštitúcie, môže byť ešte príliš skoro na to, aby sme rozpoznali úplný vplyv tohto najnovšieho vývoja na centrálnu banku.



Bývalý podpredseda centrálnej banky Ruska Sergej Aleksašenko v pondelok pre CNBC povedal, že volatilita môže byť obmedzená, kým nebude jasný celý rozsah implementácie, ale nové sankcie by mohli centrálnu banku odstaviť. „Ak veríme, že Európska únia a USA a členovia G-7 zmrazia a zablokujú všetky aktíva a účty centrálnej banky, znamená to, že zlato, ktoré má centrálna banka na druhý deň, je 135 miliárd dolárov fyzického zlata, ktoré sa nachádza v Rusku a približne 60 miliárd dolárov v (čínskom) renminbi, takže to je všetko. To znamená žiadne doláre, žiadne eurá, zatiaľ čo dopyt po renminbi v Rusku je veľmi malý. Navyše centrálna banka v tejto situácii nebude môcť predať svoje zlato, pretože žiadna banka nezaplatí v eurách ani v dolároch a predávať za renminbi je hlúposť.“



Takáto možnosť by účinne bránila centrálnej banke v jej každodenných operáciách a mohla by sa považovať za akt „hybridnej vojny“.

„Vojnu nezačali Spojené štáty ani EÚ. Rusko začalo vojnu proti civilizácii, proti 21. storočiu, proti celému svetu,“ povedal s tým, že ruský prezident Vladimir Putin viedol túto vojnu už dlho, až kým Západ nebol nútený reagovať represívnymi ekonomickými opatreniami. „Ak chce Rusko použiť nástroje súčasnej civilizácie, ak chce Rusko použiť nástroje globalizovanej ekonomiky, globalizovaného sveta – americký dolár, euro, britský právny systém, americký právny systém, európsky právny systém – Rusko by sa malo správať podľa pravidiel,“ povedal Aleksašenko.