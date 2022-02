M. Lexmann: Je dôležité, aby sa v EÚ zachovával princíp subsidiarity

dnes 16:16 -

Európska únia (EÚ), ale aj Slovensko ako jej členský štát by mali počúvať, aké problémy trápia ľudí a riešiť ich na lokálnej úrovni namiesto toho, aby sa na Úniu presúvali ďalšie kompetencie. Takisto aj Slovensko by malo viac kompetencií a peňazí poskytnúť lokálnym skupinám – vyšším územným celkom, mestám a obciam. Počas diskusie v TASR TV to povedala europoslankyňa Miriam Lexmann v kontexte ekonomických tém, ktorým sa venuje aj Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE).

"EÚ zaviedla systém miestnych akčných skupín, sú to skupiny, ktoré sa vytvárajú lokálne – majú tam byť zástupcovia podnikateľského sektora, obcí, miest alebo lokálnych samospráv a zástupcovia mimovládnych organizácii. Tieto môžu prichádzať s projektmi,“ vysvetlila Lexmann. Slovensko však podľa nej v tomto smere nasleduje opačný trend. Namiesto toho, aby štát miestnym skupinám rozšíril pole pôsobnosti, im ho zužuje.

Niektoré problémy sa pritom podľa europoslankyne nedajú riešiť centrálne. "Problémy ľudia zdola poznajú najlepšie a najlepšie vedia, čo im v danej oblasti pomôže," vyhlásila a dodala, že Slovensko by sa mohlo inšpirovať zahraničím. Napríklad v susednom Česku miestne akčné skupiny majú prístup aj do Európskeho sociálneho fondu (ESF) a vďaka tomu môžu riešiť akútne sociálne problémy miestnych obyvateľov na lokálnej báze tam, kde to naozaj treba.

Lexmann na ilustráciu uviedla, že podľa Svetovej banky je na Slovensku okolo 450.000 ľudí, ktorí možno v najbližšom roku upadnú do chudoby. Keď bude musieť štát riešiť dôsledky ako nezamestnanosť týchto ľudí alebo neschopnosť uživiť svoje rodiny, tak už bude neskoro a štát na to minie v konečnom dôsledku viac.

"My musíme dať väčšie kompetencie lokálnym štruktúram, aby vedeli včas zareagovať na tie negatívne trendy, ktoré spôsobila pandémia alebo dlhodobé neriešenie danej situácie, a len tak sa môžeme posúvať dopredu," uzavrela europoslankyňa.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ.