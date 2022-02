Washington odstrihol ruskú centrálnu banku od aktív v USA, ide o najsilnejší nástroj v snahe izolovať Rusko

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 16:11 -

Americký vládny činiteľ podľa agentúry Reuters uviedol, že tieto kroky okrem iného "odstraňujú poistku" v podobe ruských rezerv. Tie sú v objeme 630 miliárd dolárov a patria k najvyšším na svete. Aká časť týchto rezerv je uložená v USA, nie je jasné. Odhad pritom Washington dnes odmietol poskytnúť.

"Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) pri ministerstve financií Spojených štátov dnes zakázal osobám zo Spojených štátov vykonávať transakcie s centrálnou bankou Ruskej federácie, so štátnym investičným fondom Ruskej federácie as ministerstvom financií Ruskej federácie. Toto opatrenie v podstate ochromí akékoľvek aktíva centrálnej banky Ruskej federácia držaná v Spojených štátoch alebo americkými osobami, nech už sú kdekoľvek," uvádza americké ministerstvo financií.

Oznámený krok predstavuje ďalšiu eskaláciu ekonomických sankcií Západu uvalených na Rusko za jeho rozhodnutie vojensky napadnúť Ukrajinu. Podľa denníka Financial Times je postup proti ruskej centrálnej banke, avizovaný Spojenými štátmi a ich partnermi v sobotu, zatiaľ najsilnejším nástrojom nasadeným v snahe izolovať Rusko a oslabiť jeho ekonomiku. Devízové ​​rezervy označuje list za pilier ekonomickej sily Ruska. Zablokovanie prístupu k nim by podľa neho krajine výrazne skomplikovalo ochranu hodnoty rubľa.

Bezprostredne po dnešnom oznámení americkej vlády sa objavila informácia, že sa zákaz týka všetkých transakcií medzi Američanmi a ruskou centrálnou bankou. Úrad OFAC však zároveň s plošným zákazom vydal takzvanú všeobecnú licenciu, ktorá povoľuje "niektoré transakcie s centrálnou bankou Ruskej federácie spojené s energiami".

Podľa denníkaThe New York Times je cieľom zabezpečiť, aby mohli pokračovať platby spojené s vývozom energií z Ruska. Výnimka podľa denníka obmedzuje dopady na globálne energetické trhy a na Európu, ktorá je do značnej miery závislá od dovozu ropy a plynu z Ruska. Podľa Reuters licencia amerického ministerstva financií platí do 24. júna.

"Okrem toho... OFAC uvalil sankcie na kľúčový ruský fond, a to Ruský fond priamych investícií (RDIF)... a na jeho výkonného riaditeľa Kirilla Dmitrijeva, čo je známy Putinov spojenec," pokračuje vyhlásenie americkej vlády. "Nedávno sankcionovaný ruský prezident Vladimír Putin a jeho okruh najbližších kumpánov dlho na RDIF a Dmitrijeva spoliehajú, pokiaľ ide o zhromažďovanie peňazí v zahraničí, vrátane Spojených štátov," uvádza ministerstvo financií.

"Bezprecedentné kroky, ktoré dnes podnikáme, výrazne oslabia schopnosť Ruska používať aktíva na financovanie svojich destabilizujúcich aktivít a cielia na prostriedky, na ktoré Putin a jeho okruh najbližších spoliehajú pri podpore jeho invázie na Ukrajinu," uviedla ministerka Yellenová.

Okrem krokov proti ruským štátnym inštitúciám sa v posledných dňoch Washington a Európska únia dohodli na odpojení vybraných ruských bánk od systému SWIFT, ktorý umožňuje hladké medzinárodné transakcie. Predstavitelia americkej vlády dnes uviedli, že na zozname zasiahnutých bánk sa stále pracuje.