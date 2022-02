Európske ceny energií výrazne vzrástli v reakcii na nové sankcie proti Rusku

dnes 16:01 -

Amsterdam/Frankfurt nad Mohanom 28. februára (TASR) - Európske ceny energií na začiatku nového týždňa výrazne vzrástli v reakcii na ďalšie sankcie prijaté proti Rusku počas víkendu. Na trhu sa zvyšujú obavy z nedostatku energií.

Ceny termínovaných kontraktov v pondelok vyskočili až o 36 % potom, čo západné krajiny prijali tvrdšie sankcie proti Rusku, keďže prvé opatrenia nepresvedčili prezidenta Vladimira Putina, aby stiahol svoje vojská z Ukrajiny. Nové sankcie sa síce tiež nedotkli energií, ale môžu prinútiť tých, ktorí kupujú, financujú či dopravujú ruské energie, aby sa im vyhli. Zvýšili tiež obavy, že Moskva môže v rámci odvety obmedziť dodávky. Navyše, môžu nasledovať tvrdšie reštrikcie.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze v Amsterdame sa v pondelok okolo poludnia obchodoval s plusom 9,6 % po 103,5 eura za megawatthodinu (MWh). Obavy zo spomalenia priemyselnej aktivity spôsobili prepad cien emisných povoleniek, padli o 9,1 % na 80,12 eura za tonu.

Referenčný európsky kontrakt na nemeckú elektrinu s dodávkou v budúcom roku vyskočil až o 13 %. Prudko sa zvýšili tiež nemecké a francúzske ceny elektriny s dodávkou v nasledujúci deň.

Rusko pokrýva približne tretinu európskej spotreby plynu, pričom veľká časť z toho sa dodáva cez plynovody vedúce cez ukrajinské územie. Akékoľvek narušenie dodávok by mohlo spôsobiť nedostatok počas zimnej sezóny a obmedzilo by výrobu elektriny, takže energeticky náročné odvetvia by museli spomaliť alebo zastaviť produkciu.

Európske krajiny sa snažia ukončiť svoju závislosť od ruského plynu výstavbou terminálov pre skvapalnený zemný plyn (LNG). Nemecko zastavilo certifikáciu kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2) a rozšírilo používanie uhlia. Výstavba nových projektov však bude trvať roky, aktuálne Európa zostáva závislá od ruských energií, predovšetkým od plynu.

Podľa expertov rozhodnutie Nemecka postaviť dva LNG terminály signalizuje, že kým bude Putin vládnuť Rusku, Nord Stream 2 bude nečinne ležať na dne mora.