Skvapalnený plyn, ktorý preváža tanker, už smeruje na Slovensko

dnes 17:16 -

Skvapalnený plyn (LNG), ktorý preváža tanker, už smeruje na Slovensko do zásobníkov. Na sociálnej sieti o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

"Vďaka tejto dodávke budeme mať pohodlne dosť plynu až do konca marca alebo do konca vykurovacej sezóny nielen pre domácnosti, ale aj pre podniky, a to bez akýchkoľvek prerušení," skonštatoval minister.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podľa slov Sulíka diverzifikuje (rozčleňuje) nielen trasy, ale aj zdroje, aby Slovensko nebolo závislé od plynu cez Ukrajinu. "V týchto aktivitách budeme ďalej pokračovať," poznamenal.

V rámci obchodovania na európskych komoditných trhoch má SPP už v súčasnosti prístup k rôznym zdrojom plynu. V piatok (25. 2.) podnik informoval, že s cieľom diverzifikácie zdrojov prvýkrát uzavrel zmluvu na nákup LNG v objeme 80 miliónov kubických metrov. Tanker má doraziť do terminálu na chorvátskom ostrove Krk. SPP bude mať vzhľadom na obchodné opatrenia LNG k dispozícii už od 1. marca. Táto dodávka je ďalším z opatrení na posilnenie bezpečnosti dodávok plynu na Slovensko.