Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 8. týždni 2022:Brusel 21. februára - Zotavovanie ekonomiky eurozóny sa tento mesiac zrýchlilo, keďže uvoľnenie reštrikcií súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu podporilo dominantný sektor služieb. Spotrebitelia však čelia rekordnému rastu cien. Ukázali to v pondelok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit. Kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov vo februári vyskočil na päťmesačné maximum 55,8 bodu z 52,3 bodu v januári.Berlín 22. februára - Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok oznámil, že pozastavuje projekt plynovodu Nord Stream 2. Išlo o reakciu na to, že Rusko uznalo dva separatistické regióny na Ukrajine a vyslalo tam vojakov.Luxemburg 23. februára - Inflácia v eurozóne sa na začiatku roka zrýchlila a dostala sa na nový rekord. Index spotrebiteľských cien v eurozóne v januári medziročne stúpol o 5,1 % po zvýšení o 5 % v predchádzajúcom mesiaci, potvrdil Eurostat svoj rýchly odhad z 2. februára. Inflácia v regióne sa dostala na najvyššiu úroveň od zavedenia eura v roku 1999.Washington 24. februára - Americká ekonomika v poslednom kvartáli 2021 rástla rýchlejšie, ako naznačil predbežný odhad. Podľa revidovaných údajov ministerstva obchodu sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v období október-december zvýšil medziročne o 7 %.Brusel 24. februára - Prezidenti a predsedovia vlád EÚ sa zhodli, že na Rusko uvalia sankcie, ktoré budú mať "masívne následky" pre jeho sektory energetiky, financií aj dopravy. Brusel zároveň rozšíri sankčný zoznam o mená ďalších osôb z Ruska a upraví kritéria, podľa ktorých vyhodnocuje, kto naň patrí. Európski lídri zároveň spoločne odsúdili Kremeľ za jeho útok na Ukrajinu a vyzvali Moskvu, aby bezpodmienečne stiahla všetky svoje sily z celého územia svojho západného suseda.Wiesbaden 25. februára - Nemecká ekonomika v poslednom štvrťroku minulého roka medzikvartálne klesla, pokles bol však miernejší, než uvádzal predbežný odhad. Informoval o tom v piatok nemecký štatistický úrad Destatis. Nemecká ekonomika klesla vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom štvrťroku zaznamenala rast o 1,7 %. Pod pokles sa podpísala najmä štvrtá vlna pandémie, ktorá zasiahla do spotrebiteľských výdavkov. Napriek poklesu bol vývoj lepší, než hovoril predbežný odhad z konca januára, podľa ktorého HDP Nemecka klesol o 0,7 %.Paríž 25. februára - Konflikt na Ukrajine môže z tohtoročného očakávaného rastu ekonomiky eurozóny zoškrtať 0,3 až 0,4 %. Uviedol to pre členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) hlavný ekonóm ECB Philip Lane.Londýn/Moskva/Kyjev 26. februára - Ruská invázia na Ukrajinu sa odrazila na vývoji ratingov obidvoch štátov. Agentúra Standard & Poor's (S&P) reagovala znížením ratingu Ruska aj Ukrajiny, Fitch zredukovala rating Ukrajiny a Moody's oznámila, že rating Ruska a Ukrajiny by mohla znížiť v krátkom období.Brusel 26. februára - Európska únia spolu so Spojenými štátmi a ďalšími západnými partnermi oznámila v sobotu večer nové sankcie voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT. Svoje rozhodnutie západní lídri zdôvodnili pokračujúcimi útokmi na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Lídri západných štátov deklarovali, že v tejto situácii sú "rozhodnutí pokračovať v reštrikciách, ktoré Rusko ešte viac izolujú od medzinárodného finančného systému a našich ekonomík".