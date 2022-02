dnes 18:01 -

Medzi najväčších importérov potravín do SR patria okolité krajiny. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v súvislosti s ostatným prieskumom podielu slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov v SR. Vlani bol ich podiel na úrovni 40,17 %, kým v roku 2019 to bolo 40,74 %.

Zdôraznila, že slovenských výrobkov je v obchodoch naďalej veľmi málo. "Sme až príliš závislí od dovozu potravín, ktoré by sme dokázali vyrobiť u nás. Zo Slovenska sa tak stále vyvážajú len komodity, ktoré sa spracujú v okolitých krajinách a v podobe hotových výrobkov sa opäť vozia do našich obchodov," upozornila Holéciová.

Priblížila, že len za obdobie január až november 2021 sa na Slovensko doviezli vajíčka z ČR za 4,9 milióna eur, z Poľska v hodnote 2,4 milióna eur a Nemecka za 1,8 milióna eur.

Spresnila, že podľa colných štatistík sa za január až november 2021 na Slovensko doviezlo mlieko v celkovej hodnote takmer 69 miliónov eur. "Viac ako polovicu predstavoval dovoz z Českej republiky v hodnote 31,5 milióna eur. Pri mlieku je import aj z Maďarska, Poľska, Nemecka a Rakúska," poznamenala Holéciová.

"Česká republika nás masívne zásobuje aj cukrom. Vlani od januára do novembra sa k nám doviezol v hodnote 13,6 milióna eur. Cukor je pritom jedna z posledných komodít, v ktorej sme sebestační. Aj napriek tomu zaznamenávame masívne dovozy aj napríklad z Nemecka alebo Poľska a v obchodoch podiel slovenského cukru na úrovni slabých 37 %. Z Poľska dovážame aj med. Od januára do novembra 2021 sa doviezol za 414.000 eur a z Ukrajiny ešte vo väčšom objeme – v hodnote 1,2 milióna eur," doplnila.

SPPK pripomína, že dane a odvody, zamestnanosť a pridaná hodnota pre krajinu sa tak tvoria mimo územia SR. "Potvrdzujú to aj štatistiky dovozu a vývozu agropotravinárskych výrobkov. Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo januári až novembri 2021 pasívne v objeme –1,51 miliardy eur, v medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 3,1 %," doplnila Holéciová.

Dodala, že SPPK si uvedomuje, že nie je možné dosiahnuť 100-percentný podiel domácich agropotravinárskych výrobkov v obchodoch. "V čase narastajúceho napätia na rusko-ukrajinskej hranici, hrozby pandémie a s tým spojených obáv zo znefunkčnenia trhu a zásobovania by sa však mal brať na potraviny a našu sebestačnosť omnoho väčší dôraz," uzavrela hovorkyňa SPPK.