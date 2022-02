ČR vyzýva štáty EÚ, aby vystúpili z bánk zo sovietskej éry IIB a IBEC

dnes 20:31 -

Česká republika vyzýva štáty Európskej únie (EÚ), ktoré sú členmi Medzinárodnej investičnej banky (IIB) a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu (IBEC), aby opustili tieto inštitúcie z čias sovietskej éry, pričom Rusko je ich najväčším akcionárom. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.

České ministerstvo financií v piatok vo vyhlásení uviedlo, že v rámci akcií na potrestanie Ruska za útok na Ukrajinu Česi urýchlia svoj plánovaný odchod z IIB, ktorá v roku 2019 presťahovala svoje sídlo z Moskvy do Budapešti, a z IBEC so sídlom v Moskve.

Ministerstvo sa pozrie na to, ako dať výpoveď v bankách, ktorá by viedla k odchodu do dvoch až troch mesiacov.

"Vyzveme ostatné členské štáty z Európskej únie, aby prijali rovnaký postup," oznámilo ministerstvo. Poznamenalo tiež, že česká vláda nevidí ekonomické výhody v zotrvaní v týchto dvoch inštitúciách.

"Naopak, silne vnímame, že naša účasť (v bankách) vyvoláva medzi našimi západnými spojencami bezpečnostno-politické otázniky, ktoré je potrebné rozptýliť aj v kontexte súčasnej ruskej invázie na Ukrajinu."

Tlačoví zástupcovia IIB a IBEC sa k správe zatiaľ nevyjadrili.

Česká republika už pred niekoľkými rokmi signalizovala, že by mohla opustiť IBEC, ale zatiaľ to neurobila.

Presťahovanie IIB do Budapešti a udelenie diplomatickej imunity tamojším ruským zamestnancom vyvolali medzi americkými senátormi obavy.

Členskými štátmi IIB sú Bulharsko, Kuba, Česká republika, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Vietnam, uvádza sa na internetovej stránke banky. V októbri 2021 mala aktíva v hodnote 1,9 miliardy eur.

Členmi IBEC sú Bulharsko, Česká republika, Mongolsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Vietnam a minulý rok v septembri mala aktíva vo výške 749 miliónov eur.