Swift áno, alebo nie: Sankcie by nemali len zastrašovať, ale zastaviť Putina 

Európska únia sa dohodla na nových sankciách na potrestanie „ pomýleného autokrata, ktorý vytvára biedu pre milióny“, americký prezident Joe Biden vo štvrtok uviedol, že tieto opatrenia budú znamenať pre Rusko „vážne náklady“, rovnako aj Británia uvalila svoj „najväčší“ balík sankcií. Ale niektorí analytici už spochybnili účinnosť dohodnutých krokov voči Rusku, podobne aj Kyjev vyzval, aby reakcia bola silnejšia.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada prísnejšie ekonomické opatrenia a dodatočnú obrannú pomoc. „Ak nám teraz nepomôžete, ak neponúknete silnú pomoc Ukrajine, zajtra vojna zaklope na vaše dvere,” povedal.







Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že si neželá byť diplomatický, pokiaľ ide o túto požiadavku, a nahnevane vyzval medzinárodných spojencov, aby urobili to, čo niektorí analytici považujú za najprísnejšie opatrenie: zablokovať Rusko v SWIFTe.



Svetoví lídri sa ale rozchádzajú v názore, či vylúčiť Rusko z medzinárodného platobného systému, prostredníctvom ktorého prijíma cudziu menu. Biden naznačil, že takýto krok by sa však ešte mohol uskutočniť. „Sankcie, ktoré sme navrhli na všetky ich banky, majú rovnaký význam, možno väčší ako SWIFT,“ povedal Biden vo štvrtok novinárom v Bielom dome. „Stále je tu tá možnosť, ale práve teraz to nie je pozícia, ktorú chce zvyšok Európy zaujať,” dodal.



V reakcii na sankcie uvalené USA a ich spojencami Kremeľ údajne uviedol, že uvalí na západné štáty odvetné opatrenia na základe reciprocity. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že sankcie spôsobia Moskve ťažkosti, ale budú riešiteľné, uviedla agentúra Reuters.



„Prvá vec, ktorú treba uznať, je, že cieľom sankcií nie je zmeniť postup Ruska. Myslím si, že každý si uvedomuje, že to určia vojenské a geopolitické sily,“ povedal Elliot Hentov zo State Street Global Advisors pre televíziu CNBC. „Druhým bodom sú sankcie, v skutočnosti chcete spôsobiť utrpenie bez rozsiahlej destabilizácie finančného systému. Zrušenie SWIFT neznamená, že ich vylúčite z finančných služieb alebo finančných systémov,“ povedal Hentov. „Existujú dve časti rovnice. Jedným z nich je, že v podstate musíte odpojiť ich prístup, vypnúť príslušný bankový systém, vylúčiť ich z účasti v systéme amerického dolára a potom je SWIFT len systémom správ, ktorý je nad tým,“ pokračoval. „Obe tieto akcie sú vysoko destabilizujúce, takže v najbližších dňoch by sme mali očakávať pokračujúcu volatilitu vychádzajúcu len z rozhovorov o sankciách.”



„Sankcie tu nie sú v tejto chvíli na odstrašenie,“ povedala Orysia Lutsevychová, šéfka Ukrajinského fóra v think-tanku Chatham House. „Mali by sa zamerať na ukončenie Putinovho režimu. Predstavuje nebezpečenstvo pre Európu a pre svet. Kde je Západ, ktorý hlásal obranu demokracie a boj proti autokracii?“ Najväčším sklamaním zo všetkého, podľa Lutsevychovej, bol postoj Nemecka a Talianska k zablokovaniu Ruska v SWIFT.

Podľa niektorých názorov je Rusko dobre chránené pred represívnymi ekonomickými sankciami. Tento názor vychádza z toho, že Moskva strávila niekoľko rokov zvyšovaním svojich zahraničných rezerv, najmä čínskych juanov a zlata, a znižovaním svojej závislosti od vonkajšieho dlhu.



Ba čo viac, sankcie boli aj historicky neúčinné pri odrádzaní od ruskej agresie.

Analytici poradenskej spoločnosti pre politické riziká Verisk Maplecroft sa však domnievajú, že Rusko „nie je ani zďaleka nezraniteľné západnými odvetnými opatreniami“. Od polovice roku 2021, ako uviedli vo výskumnej správe zverejnenej vo štvrtok, približne 49 % rezerv centrálnej banky bolo držaných v dolároch a eurách a rovnaký podiel sa nachádza v USA, Kanade, európskych hlavných mestách a v Japonsku. „To znamená, že akékoľvek kroky voči centrálnej banke zo strany USA a širšie bankové obmedzenia od EÚ a USA by mohli mať zásadný vplyv na rubeľ aj finančnú stabilitu krajiny, obchod a v konečnom dôsledku aj na úspory domácností,“ uviedli analytici spoločnosti Verisk Maplecroft.



Sankcie prijaté k dnešnému dňu sa do značnej miery snažili vyhnúť ruskému energetickému sektoru, čo je dramatický krok, ktorý by mal pravdepodobne ďalekosiahle dôsledky vzhľadom na úlohu Ruska ako druhého najväčšieho producenta zemného plynu na svete a jedného z najväčších svetových producentov ropy.



Roberto Gonzalez, bývalý námestník generálneho poradcu ministerstva financií počas Obamovej administratívy, povedal, že potrvá nejaký čas, kým uvalené sankcie poškodia ruskú ekonomiku. „Či to bude efektívne, je samozrejme len vecou špekulácií, ale v porovnaní s tým, čo sme urobili v roku 2014, keď bol Krym anektovaný Ruskom, ide o významný krok represívnych opatrení,“ a dodal, že očakáva ďalšie medzinárodné sankcie zamerané na ruský energetický sektor. „Myslím si, že pre vládu bolo prirodzené začať s finančným sektorom, v prvom rade zasiahli banky, ktoré tvoria asi 80 % ruských bankových aktív, ale myslím si, že toho ešte príde viac a určite aj energetický sektor, ktorý je nesmierne dôležitý,“ dodal Gonzalez.