Sladovníci žiadajú vytvorenie krízového energetického scenára pre potravinárstvo

včera 15:01 -

Slovenskí sladovníci žiadajú vládu, aby urýchlene vytvorila krízový energetický scenár pre potravinársky priemysel na Slovensku. Neistota dodávok v súvislosti s konfliktom na Ukrajine vážne ohrozuje celý sektor výroby potravín na Slovensku. Uviedlo to Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS).

"Sladovnícky priemysel je jedným z najvýznamnejších sektorov slovenského potravinárstva. Bez garancie stabilných dodávok energií zo strany štátu a jasného plánu pre prípad výpadku zásobovania krajiny plynom nedokážeme vyrábať, čo priamo ohrozuje zásobovanie obyvateľstva potravinami," spresnil Tomáš Ševčík, predseda sladovníckej sekcie SZVPS.

Sladovne a pivovary na Slovensku podľa neho investujú každoročne milióny eur do zvyšovania efektivity spotreby energií, napriek tomu je výroba sladu energeticky náročný proces. Slad je najvýznamnejšou poľnohospodárskou komoditou po prvom spracovaní na Slovensku.

"Situácia v slovenskom potravinárstve je kritická. Je tu surovinová a energetická kríza. Konflikt na Ukrajine, jednom z najväčších producentov surovín pre potravinársky priemysel v Európe, ju ešte viac eskaloval. Je nevyhnutné, aby vláda začala túto situáciu v potravinárskom sektore riešiť. Je taktiež nevyhnutné, aby štát zvolal predstaviteľov celého potravinárskeho sektora. Aby nám predstavil, čo nás čaká v najbližších mesiacoch, ako nás dokáže podporiť a zabezpečiť energie na produkciu. Vyrábať potraviny a nápoje bez energií jednoducho nejde," vysvetlil Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS a člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.