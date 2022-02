Integrovaný dopravný systém umožní cestovať v ŽSK s jedným lístkom

dnes 13:46 -

Cestovanie železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou iba s jedným lístkom umožní v Žilinskom kraji Integrovaný dopravný systém (IDS). Dohodu o spolupráci pri jeho realizácii podpísali v piatok v Žiline zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a miest Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Možnosť využiť jeden lístok vo všetkých druhoch dopravy považuje štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková za krok správnym smerom. "Cestovanie hromadnou dopravou tak bude pre ľudí jednoduchšie a pohodlnejšie. Verím, že sa podarí zosúladiť všetky cestovné poriadky tak, aby na seba spoje plynulo nadväzovali a cestujúci nestrácali pri prestupoch čas," povedala po podpise dohody.

IDS v Žilinskom kraji podľa nej nadviaže na už fungujúci IDS v Bratislavskom kraji. "Rovnaké riešenie dopravy sa momentálne pripravuje aj v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Ich spustenie je kľúčové k splneniu míľnika plánu obnovy a odolnosti, v ktorom sa Slovensko zaviazalo, že do júna 2026 bude možné cestovať všetkými druhmi dopravy na jeden lístok minimálne v šiestich regiónoch," uviedla Bruncková.

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová doplnila, že realizácia IDS sa bude v pilotnej fáze týkať regiónov Kysuce a Rajec. „Všetci poznáme dopravné problémy v ŽSK. Veríme, že jediný spôsobom, ako tomu v tejto chvíli pomôcť, je integrovaná doprava. Je to zrýchlenie, zefektívnenie a zracionalizovanie času ľudí. Úplne sa mení filozofia dopravy. Na hlavnú kostrovú trasu – železničnú dopravu sa budú napájať jednotlivé doliny alebo bočné trasy. Tam by mala byť frekvencia spojov častejšia. Ale dôležité je navážanie do uzlov a prepojenie s hlavnými cieľmi," podotkla Jurinová.

IDS Žilinského kraja je podľa jeho riaditeľa Richarda Staškovana momentálne vo fáze testovania. "Všetko sa chystá a programuje, aby si ľudia vedeli kúpiť spoločný cestovný doklad a aby nadväzovali autobusy na vlaky. Počnúc dnešným dňom začíname marketingovú kampaň a ľudia sa začnú dozvedať, ako si kúpiť lístok, kde si kúpiť lístok a ako môžu cestovať," vysvetlil.