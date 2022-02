Stavbári môžu začať s opravou panelovej cesty pri Trenčíne

dnes 13:46 -

Stavbári môžu začať s opravou cesty I/9 medzi obcami Chocholná-Velčice a Mníchova Lehota v okrese Trenčín. Slovenská správa ciest (SSC) v piatok totiž podpísala zmluvu na opravu panelovej cesty so zhotoviteľom prác. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivan Rudolf.

"V rámci projektu stavbári odstránia porušenú betónovú vozovku a nahradia ju novou polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Starú betónovú vozovku spracujú šetrne k životnému prostrediu, predrví sa a bude súčasťou podkladu pod novou cestou," uviedol Rudolf.

Súčasťou projektu je podľa neho aj rekonštrukcia šiestich vybraných križovatiek s cestami druhej a tretej triedy a siedmich mostných objektov. "SSC vymení a nainštaluje nové bezpečnostné prvky, tiež osadí protihlukové steny. Celkovo zmodernizuje 7,5 kilometra ciest prvej triedy," doplnil.

"Panelka je azda najrozbitejšia cesta na Slovensku. Teraz už nič nebráni tomu, aby sa mohli stavebníci konečne pustiť do práce. Verím, že problémy sa nám už pri tomto projekte budú vyhýbať a modernizácia pôjde hladko a rýchlo," povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Modernizácia tzv. panelky by mala byť hotová do konca roka 2023. Cesta I/9 je súčasťou cestnej siete SR v smere západ – východ, vedúca na trase (Brno) Drietoma, štátna hranica – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. Zmluvná cena diela je 16,5 milióna eur, stavbu budú cestári financovať primárne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Dodávateľom prác je spoločnosť SMS so sídlom v Banskej Bystrici.