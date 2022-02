Na obchvat mesta by mala byť vypísaná súťaž na zhotoviteľa v krátkom čase

dnes 13:16 -

Vláda schválila v stredu (23. 2.) aktualizáciu harmonogramu projektov týkajúcich sa cestnej infraštruktúry. V harmonograme je zahrnutý aj obchvat Šale, v pláne je čerpanie časti peňazí ešte v tomto roku. „Podľa prísľubov z uplynulých dní na šaliansky obchvat bude vypísaná súťaž na zhotoviteľa už v najbližších dňoch,“ informovala hovorkyňa Šale Erika Kollerová.

Na realizáciu obchvatu je vyčlenených celkovo približne 75 miliónov eur. Čerpanie financií bude postupné, rozdelené na ďalšie štyri roky. „Na tento rok je naplánované čerpanie vo výške takmer pol milióna eur. To by znamenalo, že by sa do konca tohto roka mohli na obchvate začať práce,“ skonštatovala Kollerová.

Ďalších viac ako 23 miliónov eur by sa malo preinvestovať v roku 2023 a na práce v roku 2024 je určených 23,6 milióna eur. Podľa harmonogramu je na rok 2025 naplánované čerpanie vo výške takmer 22 miliónov eur a v poslednom roku bude na dokončenie stavby vyčlenených 5 miliónov eur.