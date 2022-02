Odstrihnutie Ruska od SWIFT-u by zabolelo aj ostatné krajiny

dnes 13:16 -

Odstrihnutie Ruskej federácie od medzinárodného platobného systému SWIFT by možno mohlo položiť na kolená režim ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zabolelo by to však aj krajiny, ktoré s Ruskom obchodujú, bolo by takmer nemožné zaplatiť napríklad za ruský plyn. Zhodli sa na tom analytici. Precedens by to však nebol.

Vylúčenie Ruska zo SWIFT-u sa zatiaľ v novom rámcovom balíčku sankcií EÚ nenachádza. Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák pre TASR vysvetlil, že SWIFT sa využíva na cezhraničné transakcie a zohráva významnú rolu v oblasti medzinárodného obchodu. "Ak by bolo Rusko z neho vylúčené, transakcie by bolo možné robiť iba využitím iných systémov, povedzme čínskeho systému Chips alebo ruského SPFS, čo by však znamenalo dodatočný čas, no najmä náklady, keďže tieto systémy nie sú tak masívne využívané a majú určité obmedzenia," poznamenal Horňák. Obchody by zároveň mohli byť vykonávané napríklad v kryptomenách alebo inými formami platieb. Neznamenalo to teda podľa neho "úplné odrezanie od platieb", ale je to významnou komplikáciou v medzinárodnom obchode.

Horňák tiež dodal, že by to nebolo prvýkrát, už v roku 2012 došlo k odpojeniu Iránu, a to pre nukleárny program, v dôsledku čoho prišla krajina k strate takmer polovice príjmov z exportu ropy.

Analytička 365.bank Jana Glasová pre TASR uviedla, že ak by bolo Rusko úplne vylúčené zo systému SWIFT, znamenalo by to, že by si európske a ruské firmy nemohli navzájom posielať platby za tovary a služby cez túto sieť. "Vyradenie Ruska zo SWIFT-u by spôsobilo veľké ekonomické škody aj Európe, keďže by nastal problém, ako zaplatiť za dodávky ropy a plynu z Ruska, a teda tieto dodávky by sa zrejme zastavili alebo obmedzili," podotkla analytička.

Investičný analytik FinGO.sk František Burda zase podotkol, že proti vylúčeniu Ruska zo systému SWIFT sú napríklad Nemecko, Taliansko či Cyprus. "Obávajú sa, aký to bude mať dosah," poznamenal analytik s tým, že odpojenie Ruska by znamenalo veľké ťažkosti pre banky a iné spoločnosti.

Hlavný ekonóm Trinity Bank označil systém SWIFT za "Facebook pre medzinárodné banky", v ktorom sa miesto 'lajkov' posielajú doláre. Odstrihnutie Ruska by podľa analytika mohlo zničiť Putinov režim, západu by však prinieslo napríklad infláciu.