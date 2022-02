Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 101 USD/barel

dnes 8:16 -

Po uznaní dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny na začiatku týždňa za nezávislé štáty nariadil ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok nadránom rozsiahlu ofenzívu voči Ukrajine. Situácia sa okamžite odrazila na vývoji trhov, keďže Rusko patrí k najväčším producentom a vývozcom ropy a ďalších surovín na svete.



Cena ropy Brent vzrástla vo štvrtok prvýkrát od septembra 2014 nad 100 USD a neskôr sa počas dňa dostala nad 105 USD/barel. V závere dňa sa tlak na ceny zmiernil a cena Brentu uzatvorila tesne nad 99 USD za barel.

Pokračovanie bojov vrátane útokov na hlavné mesto Kyjev však v piatok vrátilo ceny ropy k rastu, pričom cena Brentu vzrástla o vyše 2 USD nad 101 USD/barel. Do 7.24 h SEČ sa oproti predchádzajúcej uzávierke zvýšila o 2,05 USD na 101,13 USD/barel. Krátko predtým vyskočila na 101,87 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 94,66 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,85 USD. Predtým sa zvýšila na 95,51 USD/barel.

"Situácia na Ukrajine bude držať ceny ropy na vysokej úrovni, ako aj hrozbu narušenia dodávok," povedal analytik zo spoločnosti OANDA Jeffrey Halley. Ako dodal, očakáva, že cena ropy Brent by v nasledujúcich týždňoch mohla dosahovať až 110 USD/barel.